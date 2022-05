Naturgarten Die Trockenmauer - eine Insel

Mit einer Trockenmauer schaffen Sie einzigartigen Lebensraum. Viele Wildpflanzen sind auf die extremen Bedingungen spezialisiert und ziehen wiederum viele seltene Tierarten an. Wildbienen, Hummeln oder Eidechsen nutzen die Steine aber auch zum Aufwärmen oder um sich in den Nischen zu verstecken. Besonders schön blühende Wildpflanzen wie die Pfingst-Nelke, das Kleine Seifenkraut oder der Blutrote Storchschnabel können natürlich auch angepflanzt werden. Am besten gleich beim Bau der Mauer: Einfach mit etwas Kompost und Wasser im Wurzelbereich in eine Nische setzen.