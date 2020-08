Recycling Mehrweg- oder Einwegflasche?

"Weil das technisch ganz gut möglich wäre. Aber es ist tatsächlich so: Rund ein Viertel des Recyclingmaterials wird zu neuen Flaschen. Ein weiteres Viertel geht in die sogenannte Folienproduktion, das sind Schalen oder andere Verpackungen. Ungefähr 20 Prozent gehen in die Textilindustrie, daraus werden also Polyester-Fäden. Aus dem Rest entstehen Banderolen für Paletten und andere Anwendungen."