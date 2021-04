FrauenGeschichte - Frauen schreiben Geschichte Clärenore Stinnes fährt als Erste mit dem Auto um die Welt

Clärenore Stinnes, die vielfach gesponserte Abenteurerin

Als kettenrauchende Weltreisende in Hose und Krawatte will ihre Familie sie nicht unterstützen. Also überzeugt sie Bosch, Continental und Aral, ihre Fahrt um die Welt mit 100.000 Reichsmark zu sponsern. Die Firma Adler schenkt ihr eine Serienlimousine mit Drei-Gang-Getriebe und 50 PS. Am 27. Mai 1927 startet sie ihr Abenteuer in Frankfurt.