2018 zeichnete sich durch ein äußerst trockenes Frühjahr und einen trocken-heißen Sommer aus. Dadurch bildeten Bäume in Bayern deutlich mehr Früchte als 2017 und verloren auch mehr Nadeln und Blätter als im Vorjahr: Der mittlere Nadelverlust der Nadelbäume stieg auf 21,7 Prozent und liegt damit um 0,7 Prozent über dem Wert von 2017. Der mittlere Blattverlust der Laubbäume beläuft sich insgesamt auf 20,5 Prozent und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent. Besonders Kiefer und Eiche ließen 2018 Federn.

Dritter Jahrhundertsommer seit 2000

Der Sommer 2018 wird als dritter Jahrhundertsommer seit dem Jahr 2000 eingeordnet. Rechnet man aufgrund der immer früheren Vegetationszeit die Frühlingsmonate April und Mai hinzu, war 2018 der heißeste sowie der vierttrockenste Zeitraum April bis August seit dem Jahr 1881.

Bäume in Nordbayern litten am meisten

Der Waldbericht 2018 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Nord- und Südbayern. In Nordbayern verloren die Bäume aufgrund von Niederschlagsmangel mehr Nadeln und Laub als im Süden.

Pilz macht Eschen den Garaus

Der Stamm einer jungen Esche, die vom Pilz Hymenoscyphus befallen ist.

Weiterhin Sorge bereitet das Eschentriebsterben. Darunter versteht man einen Pilz namens Hymenoscyphus pseudoalbidus, der 2008 erstmals in Bayern nachgewiesen wurde. Knapp zwei Drittel der untersuchten Eschen in Bayern sind von dem Pilz befallen. Vor allem bei jungen Bäumen verläuft die Krankheit oft tödlich und weitere Schädlinge machen sich über die jungen Eschen her, zum Beispiel Eschenbastkäfer und der Hallimasch.

Schäden wegen Hitze, Trockenheit und Frost

Der Asiatische Laubholzbockkäfer befällt gesunde Bäume und kann sie bei starkem Befall zum Absterben bringen.

Laut Waldbericht haben Klimaphänomene wie Hitze, Trockenheit und Spätfröste einen großen Einfluss auf den Gesundheitszustand der Wälder in Bayern. Stürme hinterlassen zum Teil katastrophale Schäden in den Wäldern. Milde Winter und trockene Phasen sorgten dafür, dass sich der Borkenkäfer explosionsartig entwickeln konnte. Außerdem machen neue Schädlinge wie der Asiatische Laubholzbock den Wäldern zunehmend zu schaffen. All dies zeige, dass die Anpassung der Wälder an den Klimawandel "das absolute Gebot der Stunde" sei, mahnte der ehemalige Forstminister Helmut Brunner. Ziel sei der Umbau von Nadelwäldern in widerstandsfähigere Mischwälder.

Waldzustand in Bayern Die Daten zum Waldzustand in Bayern basieren auf einer jährlichen Erhebung durch speziell geschulte Försterinnen und Förster. Sie begutachten jeweils im Juli und August an landesweit 266 Inventurpunkten rund 11.500 Waldbäume. <!-- --> Zustand der Wälder und Bäume in Bayern 2018 [stmelf.bayern.de]

Veränderungen in der Waldstruktur zeigen auch Erhebungen wie die Bundeswaldinventur. Die letzte Bundeswaldinventur wurde 2014 veröffentlicht.

Dritte Bundeswaldinventur Zensus Vermessung des Waldes



Alle zehn Jahre wird der deutsche Wald eingehend untersucht, für die große Waldinventur, die Bund und Länder gemeinsam vornehmen. Die aktuellen Daten wurden 2011/2012 erhoben, mit den Ergebnissen von 2002 verglichen und im Oktober 2014 veröffentlicht. Inventur Umfassende Inventur



Im Gegensatz zum Waldzustandsbericht, der jedes Jahr erscheint, hat die Bundeswaldinventur bisher nur 1986 und 2002 stattgefunden. Allein in Bayern wurden dafür rund 100.000 Bäume an 7.800 Messstationen von ausgebildeten Förstern und Waldarbeitern untersucht. Deutschlandweit wurden 420.000 Bäume unter die Lupe genommen. Für die Messungen werden jedes Mal die gleichen, gekennzeichneten Gebiete aufgesucht. Messungen Alter und Baumarten



Die Inventur dauert auch so lange, weil 150 unterschiedliche Messdaten erhoben werden müssen. Gefragt wird unter anderem: Wie hoch sind die Bäume, welchen Durchmesser haben sie? Wie sieht die Waldstruktur um den Kontrollpunkt aus? Welche Schäden und Arten gibt es? Liegen abgestorbene Äste und Stämme herum, in denen Pilze oder Insekten leben können? Damit sollen die Waldstruktur, die Nutzung des Waldes, Baumbestand und Alter ermittelt werden. Ergebnisse Auf einem guten Weg



Der deutsche Wald wird älter und vielfältiger: Knapp ein Viertel des Waldes ist älter als 100 Jahre und zwei Drittel der Wälder haben zwei Kronenschichten, also jüngere Bäume unter einem schützenden Schirm älterer Bäume. Zudem gibt es wieder mehr Laubbäume und Mischwälder. Solche Wälder gelten als besser geschützt gegen Stürme, Schädlinge und Klimaveränderungen. Es gibt in den deutschen Wäldern so viel Holz wie schon seit Jahrhunderten nicht mehr, sagt das Ministerium, 3,7 Milliarden Kubikmeter. Am häufigsten ist immer noch die Fichte, gefolgt von Kiefer, Buche und Eiche. In den Wäldern liegt mittlerweile auch wieder mehr Totholz abgestorbener Bäume, in dem Pilze, Flechten, Insekten oder Vögel leben. Bayern bleibt ein Waldland, mehr als ein Drittel des Freistaats ist mit Wäldern bedeckt, über 1,6 Milliarden Bäume, das entspricht gut einem Viertel der deutschen Holzvorräte. Vergangenes Jahr kam in Bayern eine Waldfläche von 270 Fußballfeldern dazu, Holz ist ein begehrter Brenn- und Baustoff. Reaktionen Umweltverbände freuen sich über die Ergebnisse der Waldinventur, warnen aber trotzdem. Der Wald müsse noch älter werden und es brauche mehr ungenutzte Flächen, in denen sich die Natur selbst überlassen sei. Darüber hinaus müsse noch mehr geforscht werden. Denn Laubhölzer seien in der Baubranche nicht beliebt, was Waldbesitzer abschrecken könnte, ihren Forst langfristig umzubauen. Rückschlüsse Wertvoll für das Klima



An den Daten der Erhebung lässt sich die Entwicklung des Waldes in den letzten zehn Jahren ablesen. Das ist nicht nur zur Kontrolle der Waldbewirtschaftung wichtig. Auch für den Erhalt der Biodiversität werden Daten gesammelt. Schließlich ist die Inventur auch ein wichtiger Indikator für den Klimawandel. Denn Bäume dienen als Kohlenstoffspeicher. Die Bundeswaldinventur liefert deswegen wichtige Daten, wie groß der Kohlenstoffspeicher in Deutschland ist.

Wälder in Zahlen und Fakten 1 Deutschland zählt zu den waldreichsten Ländern Europas, knapp ein Drittel der Fläche ist hierzulande mit Wald bedeckt. Von den 11,4 Milionen Hektar Waldfläche sind 48 Prozent in Privatbesitz, den sich zwei Millionen Besitzer teilen. 2 Mit 1.350 Quadratkilometern ist der Pfälzerwald das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Bayerischer Wald und Böhmischer Wald bilden zusammen das größe Waldgebiet Europas. 3 Weltweit gibt es knapp vier Milliarden Hektar Wald, das heißt, 31 Prozent der Landfläche sind mit Bäumen bedeckt. Davon liegt mehr als die Hälfte in fünf Staaten: Russland, Brasilien, Kanada, USA und China. Allein Russland hatte 2015 mit 815 Millionen Hektar Waldfläche einen Anteil von einem Fünftel. 4 Seit Jahrzehnten schreiten die weltweiten Waldverluste voran. Mittlerweile allerdings langsamer: In den Jahren 1990 bis 2000 gingen im Durchschnitt noch 7,3 Millionen Hektar und damit 0,18 Prozent des weltweiten Waldbestandes pro Jahr verloren. Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2015 waren es noch jährlich 3,3 Millionen Hektar und damit 0,08 Prozent, so die FAO in ihrem Waldbericht 2015. 5 Satellitenaufnahmen von 2015 zeigten weltweit über drei Billionen Bäume – statistisch gesehen kommen also mehr als 400 Bäume auf jeden Einwohner. 6 Deutschlands höchster Baum ist eine Douglasie im Stadtwald von Freiburg. Die Douglasie mit Namen "Waldtraut" kam als dreijähriger Setzling 1913 von der nordamerikanischen Westküste ins Breisgau. Sie legt pro Jahr 30 bis 33 Zentimeter zu und ist nach offiziellen Angaben mit 66,58 Metern im Jahr 2017 der höchste Baum Deutschlands. 7 Als ältester Baum der Welt gilt eine Fichte im schwedischen Bezirk Dalarna mit rund 9.550 Jahresringen. 8 Bis zu 16 Millionen Hektar Naturwald (die Fläche der Schweiz und Österreichs zusammen) werden nach WWF-Schätzung weltweit jährlich gerodet oder abgebrannt. 9 Jeder fünfte gefällte Baum weltweit wird zu Papier verarbeitet. 10 Allein für die in China jährlich hergestellten 45 Milliarden Essstäbchen fallen rund 25 Millionen Bäume – Jahr für Jahr. 11 738 Tage saß die Umweltaktivistin Julia Hill im Jahr 1997 in 60 Metern Höhe auf einen Mammutbaum, um das Fällen von Redwood-Bäumen im nordkalifornischen Headwater Forest zu verhindern.