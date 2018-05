Klimawandel im Kalender Die Jahreszeiten verschieben sich

Weltweit blühen Pflanzen immer früher und führen uns nach Ansicht von Botanikern dergestalt den Klimawandel vor Augen. Seit Jahrzehnten etwa beginnt die japanische Kirschblüte immer früher. An kaum einer Pflanze lässt sich die Veränderung der phänologischen Jahreszeiten so gut feststellen wie an der Japanischen Kirsche. Denn das Kirschblütenfest wird seit über tausend Jahren ausführlich dokumentiert.

Dabei ist der entscheidende Faktor für die frühere Blüte nicht so sehr die gestiegene Temperatur, sondern eher die geringere Niederschlagsmenge, erläutert Patrizia König. Die Verschiebung der Blüte sei in den Polarregionen sowie in trockenen und warmen Lebensräumen am größten. Doch in ein und derselben Region reagieren die Pflanzen sehr unterschiedlich. Jede fünfte Pflanze etwa blüht sogar später als zuvor.