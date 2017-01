Weißes Lama Lamas erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 140 Zentimetern und werden bis zu 150 Kilogramm schwer. Sie gehören zur Familie der Kamele, besitzen aber keinen Höcker. Lamas erkennt man an ihren relativ langen, bananenförmig gebogenen Ohren und ihrem relativ weit oben am Rücken angesetzten Schwanz. Alpakas besitzen kürzere, gerade, spitze Ohren und einen tiefer angesetzten Schwanz, was ihnen ein rundliches Aussehen verleiht. Lamas wirken vom Körperbau her eher rechteckig. Lamas können weiß sein, ...