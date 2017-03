Limes in Bayern Den römischen Grenzwall erleben

Der Limes war mehr als nur ein militärisches Bollwerk. Er war eine bevölkerungs- und wirtschaftspolitische Steuerungs- und Kontrolllinie - und dabei in beide Richtungen durchlässig und flexibel. Mehr über den Limes erfahren Sie in:

"Der Limes - Die Außenhaut des Römischen Reichs" - am 20. März um 9.05 Uhr in radioWissen auf Bayern 2. Wiederholung am 10. April um 15.05 Uhr in radioWissen auf Bayern 2.