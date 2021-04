Luftdruckgebiete Paten für Hoch- und Tiefdruckgebiete gesucht

Interessierte können sich bei den Meteorologen der Freien Universität Berlin (FU) jedes Jahr für Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete bewerben. Am 25. September 2019 startet die Vergabe für das Jahr 2020. Dann tragen die Hochs männliche, die Tiefs weibliche Namen – 2019 ist es genau umgekehrt. Ein Hoch zu taufen, kostet den Paten 299 Euro. Ein Tief kommt auf 199 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf ermöglicht laut der FU die Fortsetzung der studentischen Wetterbeobachtung an der Station Berlin-Dahlem. Dadurch könne die über 110-jährige Klimareihe der FU weitergeführt werden. Genaue Informationen zu den Anträgen finden Sie auf der Webseite des Berliner Instituts.

Durchs Alphabet

Die Berliner Meteorologen taufen seit 1954 Hoch- und Tiefdruckgebiete. Seit 2002 können Privatpersonen die Namen für die Druckgebiete auswählen. In ungeraden Jahren sind die Tiefs männlich und die Hochs weiblich, in geraden Jahren ist es umgekehrt. Zu Beginn eines Jahres wird immer mit "A" begonnen, dann werden die Hochs und Tiefs über das Jahr alphabetisch benamst. Hochdruckgebiete durchlaufen in einem Jahr zweimal das Alphabet, die weniger beständigen Tiefdruckgebiete kommen auf fünf Runden von A bis Z, so die Erfahrung von Daniela Schoster aus dem "Team Wetterpate" des Instituts für Meteorologie in Berlin.