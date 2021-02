Tempolimit Was bringt ein Tempolimit dem Klima?

Mehrheit der Deutschen für ein Tempolimit

Der Effekt von Geschwindigkeit aufs Klima - eine Beispielrechnung

Ein Auto, das die aktuelle Abgasnorm EURO-6 erfüllt und durchschnittlich 130 Stundenkilometer fährt, bläst auf einer Strecke von 565 Kilometern, also in etwa der Strecke von München nach Köln, etwa 104, 7 Kilogramm Kohlendioxid oder andere Treibhausgase, sogenannte CO2-Äquivalente, in die Luft. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern werden auf der gleichen Strecke etwa 146 Kilogramm Treibhausgase vom gleichen Auto ausgestoßen. Langsamer zu fahren, lohnt sich also.