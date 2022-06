Friedensnobelpreis 2018 für Denis Mukwege und Nadia Murad Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegsmittel

Mukwege operiert Vergewaltigungsopfer

Murad schaffte Neuanfang in Deutschland

Die 25-jährige Jesidin Murad ist von der Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" in ihrer Heimat Irak entführt und als Sexsklavin gefoltert worden. Auf Initiative des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, kam sie anschließend nach Deutschland. Sie lebt in Baden-Württemberg und kämpft als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen heute dafür, die IS-Täter für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.

Bundesregierung gratuliert Preisträgern

Preisverleihung in Oslo

Im vergangenen Jahr hatte die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) den Friedensnobelpreis erhalten. Heute musste sich die Jury unter 331 Anwärtern entscheiden – nominiert waren 216 Personen und 115 Organisationen. Der mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 860.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird nicht wie die übrigen Nobelpreise in Stockholm, sondern in Oslo vergeben. Im dortigen Rathaus wird er am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, überreicht.

Kandidaten streng geheim

Friedensnobelpreis als wichtigste Auszeichnung weltweit

Die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers ist jedes Jahr der Höhepunkt in der Reihe der sechs Nobelpreis-Verkündungen. Er gilt als wichtigste Auszeichnung weltweit und hat einen hohen politischen Stellenwert. Theoretisch hat die Jury über den Preis die Möglichkeit, in einen aktuellen Konflikt einzugreifen, wie sie es beispielsweise mit dem Friedensnobelpreis 2017 getan hat, als sie die Anti-Atomwaffen-Kampagne Ican auszeichnete.

Fünf deutsche Friedens-Nobelpreisträger

1901 wurde der Friedensnobelpreis zum ersten Mal vergeben - an Henri Dunant, den Gründer des Roten Kreuzes, und an Frédéric Passy, den Gründer der französischen Friedensgesellschaft. Seither haben insgesamt fünf Deutsche den Friedensnobelpreis erhalten - zuletzt 1971 der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt für seine Ostpolitik. Wer noch in den vergangenen Jahren mit dem Preis geehrt wurde, finden Sie in unserer Galerie der Gekürten.