Tag der Handschrift Handschreiben: TREND oder AUSLAUFMODELL?

Gedenken Der Tag der Handschrift



Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung

Der Tag der Handschrift ist ein Gedenktag - und war bei seiner Einführung 1977 eigentlich vor allem eine Werbekampagne. Gedacht wird am Tag der Handschrift dem Geburtstag von John Hancock am 23. Januar 1737.



Hancock, ein politischer Führer im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, unterzeichnete als Präsident des Kontinentalkongresses als erstes - vermutlich mit einem Federkiel - die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Seine markante und im Vergleich zu den anderen Unterzeichnern sehr große Signatur (13 Zentimeter) auf dem historischen Dokument zog in den USA ein bis heute gebräuchliches Sprichwort nach sich: "Please, put your John Hancock here!" meint "Bitte hier unterschrieben".



Die US-amerikanische Writing Instrument Association (WIMA) nahm gut 200 Jahre nach Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung den Geburtstag Hancocks zum Anlass, den Tag der Handschrift einzuführen, um die Bedeutung der Handschrift ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen - und damit nicht zuletzt die Werbetrommel für den Absatz von Schreibgeräten zu rühren.