Lernforschung Im Schlaf und mit Spaß lernt sich's besser

Für den Tübinger Neuropsychologen und Schlafforscher Jan Born drückt die elfjährige Leonie so schnell wie möglich nacheinander aufleuchtende Tasten in der sogenannten Button-Box. Danach geht das Mädchen schlafen.

Träumen für die Wissenschaft

Neuropsychologe Jan Born: Lernen im entspannten Tiefschlaf

Was auf den ersten Blick wie ein Spiel zum leichteren Einschlafen anmutet, ist in Wirklichkeit ein wissenschaftliches Experiment. Der Leibniz-Preisträger Born untersucht, wie im Schlaf Gedächtnis gebildet wird: Wie unser Gehirn Gelerntes nicht nur abspeichert, sondern auch zu neuem Wissen kombiniert. Tatsächlich: Als Leonie am nächsten Morgen aufwacht, hat sie sich unbewusst die Reihenfolge der gedrückten Tasten gemerkt.