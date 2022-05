Alternsforschung Hoffnung auf ein ewiges Leben

Ab wann ist ein Mensch alt?

Unterscheidung zwischen biologischem und chronologischem Alter

Lässt sich der Alterungsprozess aufhalten?

Phänomene für die Alternsforschung - ein hässlicher Nager

Ein Lurch mit Selbstheilungskräften

Ein anderes Beispiel aus der Tierwelt ist der Axolotl, ein Lurch aus Mexiko mit ganz speziellen Selbstheilungskräften. Wenn er einen Arm oder ein Bein verliert, wachsen sie komplett wieder nach, samt Nerven, Muskeln und Knochen. Sogar Teile des Rückenmarks können sich regenerieren. Bei der Reparatur sind die gleichen Gene und Zellarten aktiv wie beim Menschen, konnte die Regenerationsforscherin Elly Tanaka vom Institut für Molekulare Pathologie in Wien nachweisen. Sie betreut eine der größten Axolotl-Kolonien. Ihre Erkenntnisse wendet sie nun bei Stammzellengewebe an und testet damit Medikamente gegen Altersblindheit.

Können Medikamente das Leben verlängern?

Forscher konnten nachweisen, dass eine Kalorienrestriktion bei Mäusen und Taufliegen zu einem längeren Leben führt. Das wäre an und für sich für uns Menschen ein relativ einfacher Weg: Hungern für ein längeres Leben. Doch Kalorienentzug kann auch zu Mangelerscheinungen führen und schadet der Gesundheit. Deshalb suchen Wissenschaftler nach Stoffen, die ähnliche Prozesse wie Hungern in Gang setzen. "Rapamycin" wurde als vielversprechende Substanz eingesetzt, die das Altern aufhalten könnte. Doch es hemmt auch das Immunsystem. Der Einsatz von Rapamycin als Anti-Aging-Medikament ist deshalb umstritten. Noch wurde der ideale Wirkstoff gegen das Altern nicht gefunden.

Alternsforschung muss auch Lebensqualität stärken

Interdisziplinäre Alternsforschung für ein langes Leben

