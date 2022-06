Palmöl Warum man den Konsum von Palmöl einschränken sollte

Palmöl ist ein billiger, effizienter und wertvoller Rohstoff für die Industrie, der auch Erdöl in manchen Prozessen und Produkten ersetzt. Der Verbrauch an Palmöl steigt rasant. Die Gründe dafür sind der zunehmende Einsatz von Palmöl in Kraftstoffen, die wachsende Bevölkerung in Asien und der steigende Konsumgüterbedarf weltweit in Form von Fertiggerichten, Bäckereiwaren, Schokolade und Kosmetik. Jährlich werden 60 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht, das ist ein Drittel aller Pflanzenöle. Mit dem steigenden Verbrauch wachsen auch die Umweltprobleme. Doch die Suche nach Ersatzölen ist nicht ganz einfach, wie eine Studie der Beratungsfirma Agripol im Auftrag der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) Ende August 2016 ergab.

"Der simple Austausch von Palmöl durch andere Pflanzenöle löst die Probleme nicht, sondern kann sie sogar verschlimmern." Ilka Petersen, WWF-Studienleiterin

Ölpalmen-Plantagen in Malaysia Für Kokos-, Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl benötigt man noch weitaus größere Anbauflächen als für Ölpalmen, so ein Ergebnis der Studie. Denn all diese alternativen Ölpflanzen liefern viel niedrigere Öl-Erträge je Hektar: Während die Ausbeute bei Ölpalmen bei durchschnittlich 3,3 Tonnen je Hektar liegt, sind es bei Raps, Kokos und Sonnenblumen nur etwa rund 0,7 Tonnen. Die Öl-Ausbeute bei Sojapflanzungen liegt sogar bei nur 0,4 Tonnen.

















Wenn von Palmen die Rede ist, hat wohl jeder gleich das Bild einer sich im Wind wiegenden Palme auf einer einsamen Insel vor Augen. Hier muss niemand verdursten oder verhungern, solange es nur Kokosnüsse gibt. Einzig die Höhe der Bäume, die bis zu fünfzehn Meter wachsen, macht das Ernten etwas schwierig.

Verlierer: Tier- und Pflanzenvielfalt

Zudem müsste gerade für Soja- und Kokosöl im tropischen Gürtel weiterer Regenwald gerodet werden. Dadurch würden wiederum zusätzlich große Mengen an Kohlendioxid (CO2) freigesetzt und so der Treibhauseffekt verstärkt werden, heißt es in der Untersuchung. Gleichzeitig würde auch die Gefährdung von Tier- und Pflanzenarten noch zunehmen, für die die Abholzung schon jetzt das Hauptproblem ist. Denn die Monokulturen, egal ob bei Palmöl oder anderen Nutzpflanzen, verringern auch die biologische Vielfalt.

Menschenaffen durch Rodung in Gefahr

Lebensraum des Orang-Utans auf Borneo: die Wälder Ein Beispiel sind die Borneo-Orang-Utans, die von der Weltnaturschutzunion, der International Union for Conservation of Nature (IUCN), auf ihrer Roten Liste als "vom Aussterben bedroht" eingestuft wurden. Ein Grund für die Bedrohung der Menschenaffen: Die Wälder, in denen sie leben, werden für Palmöl-Plantagen abgeholzt. Ähnliche Gefahren sehen Wissenschaftler für Gorillas, Schimpansen und Bonobos in Teilen Afrikas. Doch nicht nur Affen leiden unter dem Verlust ihres Lebensraums. Auch viele Vogelarten in Südostasien sind wegen großer Plantagen ausgestorben, wie Forscher aus der Schweiz und aus Singapur nachweisen konnten.

"Es führt daher kein Weg daran vorbei, den Anbau von Ölpflanzen ausnahmslos umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten." Ilka Petersen, WWF-Studienleiterin

Palmöl-Verbrauch drastisch senken

Die Verbraucher müssten dringend ihr Konsumverhalten ändern, forderte Ilka Petersen, die WWF-Studienleiterin: Werden weniger Fertiggerichte, Eiscreme, Schokolade, Süß- und Knabberwaren verzehrt, wird auch weniger Palmöl verbraucht. Außerdem dürfe Palmöl nicht mehr in Biokraftstoffen verwendet werden. Derzeit liegt der jährliche Palmöl-Verbrauch in Deutschland bei rund 1,8 Millionen Tonnen. Davon gehen 41 Prozent in Biodiesel und 40 Prozent in Nahrungs- und Futtermittel. Weitere 17 Prozent werden den Angaben zufolge von der Industrie für Reinigungsmittel, Kosmetika und Pharmaprodukte verwendet.

Gesundheitsgefahr durch Palmöl?

Palmöl steckt im Lebensmittelbereich meist in raffinierten Speiseölen und Speisefetten und daraus hergestellten Lebensmitteln wie zum Beispiel Margarine, Back- und Konditoreiwaren, frittierten Produkten sowie Fertiggerichten und Säuglingsmilch. In Verruf geraten ist das Öl, weil seit 2007 bei Lebensmitteltests bedenkliche Schadstoffe entdeckt wurden: 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD), 2-Monochlorpropandiol (2-MCPD) und deren Fettsäureester sowie Glycidol und dessen Fettsäureester Glycidyl. Die Stoffe entstehen durch die Verarbeitung des Palmöls bei hohen Temperaturen über 200 Grad Celsius und stehen in Verdacht gesundheitsschädlich bis krebserregend zu sein. Bei 3-MCPD wurde von der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für Erwachsene eine "tolerierbare tägliche Aufnahmemenge" (TDI) von 2 µg/kg Körpergewicht pro Tag festgelegt. Vielverzehrer und Säuglinge, die ausschließlich industriell gefertigte Säuglingsmilch erhalten, können diesen Wert überschreiten. Für 2-MCPD liegen noch keine geeigneten toxikologischen Studien vor.

Bei Glycidyl gibt es keine unbedenklichen Aufnahmemengen. Glycidyl wird als erbgutschädigend und krebserregend eingestuft. Reduzieren kann man die Aufnahme der Schadstoffe dadurch, dass man möglichst wenig industriell verarbeitete Produkte mit Palmöl verzehrt. Für Säuglinge, die nicht gestillt werden können, gibt es derzeit keine Alternative zu industriell gefertigter Säuglingsmilch. <!-- --> Bundesinstitut für Risikobewertung zu Palmöl-Schadstoffen [bfr.bund.de]

<!-- --> EFSA zu Palmöl-Schadstoffen [efsa.europa.eu]