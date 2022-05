Altes Ägypten Die Geheimnisse der Königsgräber

Der große Steinbeweger

Die Grabanlagen der frühen ägyptischen Herrscher sind flach, bis König Djoser, der Begründer der dritten Dynastie um das Jahr 2650 vor Christus zur Pyramide wechselt. Sein Grabmal steht in Sakkara und ist rund 62 Meter hoch. Den nächsten großen Schritt im Pyramidenbau macht König Snofru. Er experimentiert mit neuen, riskanten Bautechniken und müht sich während seiner Regierungszeit sogar mit mehreren Pyramiden ab. Gemessen am verbauten Material ist er der größte Baumeister der ägyptischen Geschichte: Es lässt 3.750.000 Kubikmeter Stein auftürmen. Sein Sohn Cheops verbaut eine Million Kubikmeter weniger.

Rot oder geknickt

Gigantischer Misserfolg: die Knickpyramide des Pharaos Snofru

Berüchtigt ist Snofrus sogenannte Knickpyramide in Dahschur. Der Bau soll etwa 125 Meter in die Höhe ragen, aber der Boden gibt nach und Risse ziehen sich durch die Kammern im Inneren. In einem verzweifelten Rettungsversuch flachen die Baumeister den Neigungswinkel der Pyramide auf halber Höhe ab. Ohne Erfolg: Die Knickpyramide wird die größte Bauruine Ägyptens. Als Ersatz für seine missratene Ruhestätte beginnt Snofru den Bau der "Roten Pyramide". Sie wird als erste mit waagrecht umlaufenden Steinschichten gebaut. Das verringert den Druck auf die Kammern im Inneren und das Bauwerk bleibt stehen – bis heute. Die "Rote Pyramide" ist die dritthöchste in Ägypten.