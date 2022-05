Ursprung der Schrift Von der Lehmkugel zum Tintenfass

Urschrift: mehr Zeichnung als Buchstabe

Mit der Zeit reichte das Zählsystem mit den Lehmkugeln nicht aus. Ein besseres Dokumentationssystem musste her. Im späten 4. Jahrtausend v. Chr. entsteht eine frühe Form der sumerischen Keilschrift , neben den ägyptischen Hieroglyphen - die heute älteste bekannte Schrift. Sie wurde mit einem Schreibgerät aus Schilfrohr - einem Stylus - in den weichen Lehm geritzt - mehr Zeichnung als Buchstabe. Auf Tontafeln legten die Verwalter dann Listen an. Eine archaische Form der Buchhaltung, erklärt die Historikerin und Assyriologin Karin Radner:

Mehrdeutige Schriftsymbole: Heuschrecke ist gleich Vernichtung

Eine frühe Art der Buchhaltung: Diese Tontafel enthält Angaben über eine bestimmte Anzahl von Ziegen und Schafen.

Ein Vorteil der Keilschrift war, dass man sie sehr variabel einsetzen konnte, sogar in der Zeit, in der sie aus Piktogrammen, also kleinen Abbildungen bestand. Denn wenn man das Symbol für "Kopf" mit dem für "Napf" kombinierte, konnte das so etwas wie "Essen" bedeuten. Der entscheidende Schritt war aber ein anderer, denn die Symbole wurden bald in ihrer übertragenen Bedeutung verwendet. So stand das Piktogramm für "Heuschrecke" einerseits für das Insekt, andererseits auch für "Vernichtung". Ein Stern konnte der Himmelskörper sein oder auch "Gott" symbolisieren. Zu einer Schrift in unserem Sinne wurde die Keilschrift erst, als bestimmte Zeichen nur noch für bestimmte Silben und Laute standen. Genauso wie man heute mit derselben Schrift auf Deutsch, Französisch oder Englisch schreiben kann, konnte man mit Keilschrift viele verschiedene Sprachen verschriftlichen.