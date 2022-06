Wernher von Braun Raumfahrtpionier und Diener der Nazis

1912: Geboren am 23. März in Wirsitz, heute Wyrzysk, Polen

1933: Eintritt in die SS

1937: Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde

1943: Die V2 geht in die Massenproduktion

1945: Übersiedelung in die USA

1947: Ehe mit Maria von Quistorp, drei Kinder

1955: Amerikanische Staatsbürgerschaft

1960: Direktor des "Marshall Space Flight Center" in Huntsville

1970: Vize der NASA-Planungsabteilung

1977: Verstorben am 16. Juni in Alexandria, Virginia