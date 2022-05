August Euler, der erste deutsche Pilot Luftpostflieger im "Gelben Hund"

Die "Euler-Flugmaschinen-Werke"

In den Jahren 1908 bis 1909 pachtete Euler den Truppenübungsplatz "Griesheimer Sand" bei Darmstadt und baute dort den ersten deutschen Flugplatz, eine Flugzeugfabrik - die "Euler-Flugmaschinen-Werke" - und eine Flugschule auf. Außerdem erwarb er die Lizenz zum Nachbau des französischen Voisin-Doppeldeckers. Bis zur ersten Luftfahrt-Ausstellung (ILA) in Frankfurt am Main baute er vier Motor- und drei Gleitflugzeuge. Er war der einzige deutsche Teilnehmer in Frankfurt. Und wurde im "Generalanzeiger" mit "August, lass das Fliegen sein" verspottet, da er mit den ausländischen Fliegergrößen noch nicht mithalten konnte.

Der erste Pilotenschein

In seiner Flugschule bildete Euler nicht weniger als 74 Piloten aus. Sein prominentester Flugschüler war der Bruder von Kaiser Wilhelm II., Prinz Heinrich von Preußen, der am 28. November 1910 den Pilotenschein Nr. 39 erhielt.

Die erste Luftpost der Welt

1911 zog Euler um und eröffnete in Frankfurt-Niederrad einen Flugplatz mit Flugschule sowie mehrere Werkstätten für den Flugzeugbau. Sein ehemaliger Flugschüler, Ferdinand von Hiddessen, führte mit der Euler-Flugmaschine Nr. 33, "Gelber Hund", am 10. Juni 1912 die erste amtlich genehmigte Luftpostbeförderung auf der Strecke Frankfurt - Darmstadt - Worms - Mainz - Frankfurt durch. Für die beförderten 20.000 Luftpostkarten hatte die Deutsche Post Marken im Wert von vierzig Pfennig bis drei Mark herausgegeben.

Persönlicher Rekord und Erfolge

Verdienste für die Luftfahrt

In den Jahren 1918 bis 1922 wurde er Unterstaatssekretär im neu gegründeten Reichsluftamt und später erster Staatssekretär für das Luftfahrtwesen in Deutschland. Während seiner Amtszeit wurde die erste Luftverkehrsordnung in Deutschland geschaffen und auch die erste Polizei-Fliegertruppe aufgestellt. Nach 1922 setzte er sich beruflich zur Ruhe. Zu seinem 60. Geburtstag im November 1928 kamen alle zusammen, die in der Welt der Luftfahrt Rang und Namen hattten: Junkers, Rumpler, Fokker, Eckener und viele andere. August Euler starb am 1. Juli 1957 im Alter von 88 Jahren in Feldberg im Schwarzwald.