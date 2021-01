Alan Turing und Enigma Computerpionier und Codeknacker

"Diese Maschine hat ein Band, wie ein Magnetband, das in Kästchen unterteilt ist. In jedes Kästchen kann man einen Buchstaben schreiben. Und sie hat einen Lesekopf, der eines dieser Kästchen lesen kann. Turing hat dann gesagt, alles was diese Maschine kann, ist, was das Programm der Maschine sagt: Die Maschine liest das Zeichen unter dem Lesekopf. Und in Abhängigkeit vom Zustand und was sie liest, ersetzt sie das Zeichen unter dem Lesekopf und bewegt den Kopf nach links oder nach rechts."