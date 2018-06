Die Tiefsee Geheimnisvolle Unterwasserwelt

Mit einem neuartigen Echolot konnten Wissenschaftler nachweisen, dass es auf dem Meeresboden wahrscheinlich zehnmal mehr heiße Quellen gibt, als sie bisher angenommen hatten. Das neue Gerät misst vierhundertmal genauer als bisherige Echolote - und arbeitet weitaus schneller als Unterwasserroboter, die sich mühsam im Dunklen Quadratmeter für Quadratmeter vorarbeiten müssen, um heiße Quellen zu finden. Diese Entdeckung liefert eine mögliche Erklärung, wie sich Tiefseebewohner ausbreiten könnten: Kurze Distanzen und viele Quellen ermöglichen es Lebewesen in der Tiefsee, sich von Quelle zu Quelle vorzuarbeiten, bis sie sich an einer großen Quelle niederlassen. Sogar Arten, die sich langsam bewegen, können so neue Lebensräume erobern.

Ohne sie könnten viele Lebewesen in der Tiefsee nicht überleben: heiße und kalte Quellen. Heiße Quellen , die sogenannten "Schwarzen Raucher" , entstehen, wenn glühendes Magma aus dem Erdinneren auf Meereswasser trifft. Aus heißen Quellen tritt bis zu 400 Grad heißes Wasser aus, das eine große Anzahl an Mineralstoffen und Schwermetallen enthält.

Würmer, Muscheln und Krebse können an den Quellen existieren, weil sie in Gemeinschaft mit Bakterien leben, in einer sogenannten "Symbiose". Die Bakterien brauchen zum Leben kein Sonnenlicht. Sie nutzen Schwefelwasserstoff und Methan aus dem Erdinneren als Energiequelle. Diese Energie stellen sie ihrem tierischen Partner zur Verfügung - und erhalten dafür Schutz. Dieser Prozess wird Chemosynthese genannt und macht höhere Lebewesen unabhängig von Sonnenlicht.

Wie Forschungen des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie zeigen, sind symbiotische Röhrenwürmer in höchst unterschiedlichen Lebensräumen zu finden: Sie wurden nicht nur an "Kalten Quellen" vor der ägyptischen Küste entdeckt, sondern auch nördlich von Sizilien und in einer Tiefe von nur 400 Metern. Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass die bei Sizilien gefundenen Röhrenwürmer mehr als 300 Jahre alt sind - und damit zu den ältesten Tieren der Erde gehören. Sie sind Überlebenskünstler, die in Lebensräumen überleben können, die so unterschiedlich sind wie die Sahara und der Himalaja.