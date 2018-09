Geschichte der Telegrafie Wie Samuel Morse das Morsen erfand

Am 4. September 1837 stellte Samuel Morse seinen elektromagnetischen Telegrafen vor: Der Apparat verwandelte Sprache in elektrische Signale. Diese Erfindung revolutionierte bald die Kommunikation rund um die Welt.

Auf dem Papier, das in dem seltsamen Apparat steckte, war nichts anderes als eine gezackte Linie zu sehen. Doch der Erfinder Samuel Morse erklärte seinen erstaunten Zuschauern an der University von New York: Die Zacken stünden für Zahlen. Zusammen ergäben sie die kryptische Kombination "214-36-2-58-112-04-01837". Mit einem von Morse entwickelten Code-Lexikon ließen sich die Zahlen übersetzen in "Gelungener Versuch mit Telegraf September 4. 1837". Der Versuch war tatsächlich gelungen: Zum ersten Mal war ein Text mithilfe von Elektrizität übertragen worden.

Morse, ein erfolgreicher Künstler

"Marienkapelle bei Subiaco" von Samuel Morse

Samuel Morse kam 1791 im US-Bundesstaat Massachusetts zur Welt. Anfangs interessierte er sich gar nicht für Technik, sondern absolvierte eine Lehre als Buchhändler. Dann machte er sich als Maler einen Namen. Viele seiner Bilder hängen noch heute in renommierten Museen. Später wurde er Präsident der amerikanischen Design-Akademie und bewarb sich mehrmals erfolglos um das Amt des Bürgermeisters von New York.

Morse, ein besessener Erfinder

Als Morse auf einem Schiff von Europa zurück in die USA reiste, wurde er angeblich Zeuge eines Gesprächs zwischen Mitpassagieren über den Elektromagnetismus. Dies brachte ihn auf die Idee des Telegrafen. Morse begann zu tüfteln und konnte bald nicht mehr aufhören.

"Um Zeit zu sparen und meine Erfindung voranzubringen, habe ich über Monate in meinem Studio gelebt und gegessen. Die Lebensmittel habe ich im Laden gekauft und dann selbst zubereitet." Samuel Morse in seinem Tagebuch

Die Zeit drängte, denn Morse wusste, dass er nicht der Einzige auf der Suche nach einem funktionierenden Telegrafen war. In Deutschland führten zu dieser Zeit beispielsweise die Wissenschaftler Wilhelm Weber und Carl Friedrich Gauß ähnliche Versuche durch.

Erste Telegrafen-Konstruktion aus Sperrmüll

Im Deutschen Museum in München steht ein Nachbau von Morses Telegrafen.

Der Maler Morse hatte schließlich mit einer originelleren Herangehensweise die Nase vorn im Wettrennen um den ersten Telegrafen. Aus einer Staffelei, einem Stift, alten Teilen aus einer Uhr und einem Pendel bastelte er ein damals noch recht sperriges Gerät. Die Grundfunktion war simpel: Wenn kein Strom floss, zeichnete der Stift eine gerade Linie. Wenn Strom floss, schlug das Pendel aus und die Linie erhielt einen Zacken.

Morse-Code mit drei Signalen

Undatiertes Portrait von Samuel Morse

Nach und nach verbesserte Morse seinen Apparat. Gemeinsam mit Kollegen entwickelte er auch den nach ihm benannten Morse-Code. Nun wurden keine kryptischen Zahlenfolgen mehr übermittelt, sondern nur noch Daten verschickt, die aus drei verschiedenen Signalen zusammengesetzt waren: Kurz, lang und Pause.

Die ersten Worte in der Morse-Leitung

Lange suchte der Erfinder vergeblich nach Investoren und politischer Unterstützung für eine Telegrafenleitung. Doch schließlich bewilligte der US-Kongress den Bau einer rund 60 Kilometer langen Verbindung zwischen Baltimore und Washington. "What hath God wrought" (Was hat Gott bewirkt?) waren im Jahr 1844 die ersten Worte, die der Erfinder durch die Leitung morste. Später bauten Regierungen und Firmen weitere Leitungen und die Morse-Erfindung wurde weltweit zum Standard. Doch trotz seines Erfolges machte sich Morse bis zu seinem Tod 1872 in New York Sorgen um die Zukunft des Apparats - und seinen eigenen Ruhm.

"Ein Erfinder zu sein ist wirklich nichts Beneidenswertes. Sobald der Erfolg der Erfindung absehbar ist und es nur noch Ehre und Profit einzuheimsen gilt, wollen einem viele den Ruhm wegnehmen und behaupten, sie hätten Anteil an der Erfindung gehabt." Samuel Morse in einem Brief an einen Freund