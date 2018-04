So funktioniert's Eine Bombe entschärfen

Die Fliegerbombe vom Nürnberger Hauptbahnhof ist erfolgreich entschärft worden. Damit können bis zu 8.000 betroffene Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte die Stadt mit. Von Andreas Schuster [mehr - Nachrichten | zum Artikel: Bewohner können wieder in ihre Wohnungen - Fliegerbombe in Nürnberg entschärft ]