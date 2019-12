Adventskranz Vier Kerzen für die Wartezeit

Der Ur-Kranz im "Rauhen Haus", einem Heim für bedürftige Kinder in Hamburg, wurde von Johann Hinrich Wichern mit 20 kleinen roten Kerzen für die Wochentage und vier großen weißen Kerzen für die Adventssonntage bestückt. So wurde an jedem Tag in der Adventszeit eine Kerze angezündet. Anfangs brannten die Kerzen im Rauhen Haus auf einem hölzernen Wagenrad, später wurde das Rad mit Tannenzweigen geschmückt. Dieser Lichterkranz breitete sich zuerst in den protestantischen Städten Norddeutschlands aus, berichtet die Evangelische Kirche (EKD). In katholischen Gebieten setzte sich dieser Brauch zum Teil erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch, so die EKD. Heute finden sich nur noch vier Kerzen für die Sonntage auf dem normalen Adventskranz.

Früher rote Kerzen, heute bunt

Lange Zeit waren die Kerzen am Adventskranz klassisch rot, heute gibt es sie in allen erdenklichen Farben. Auch bei der Dekoration des grünen Kranzes ist heute nahezu alles erlaubt - von Glaskugeln, Bändern über Fliegenpilze aus Filz bis hin zu getrocknetem Obst. Der Brauch, einen Adventskranz aufzustellen, hat sich von Deutschland aus weltweit verbreitet. Laut einer Umfrage gehört ein Adventskranz für rund 80 Prozent der Deutschen zur Vorweihnachtszeit.

Symbol für das Licht

Der Adventskranz verkürzt aber nicht nur Erwachsenen und Kindern die Wartezeit bis Weihnachten, er ist auch ein Symbol: "Der Kranz steht für die Ewigkeit oder wird als Symbol für die Sonne, die Erde oder als Gottessymbol interpretiert. Die Kerzen stehen für das Licht, das Weihnachten den Menschen geschenkt wird", schreibt die Evangelische Kirche.