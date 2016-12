Wissen kompakt Bildern Sie sich weiter!

Kegelrobben mit „Spionagesoftware“ wiedererkannt (22.12.2016) Bejagung und Umweltgifte haben den Robbenbestand in der Ostsee in den vergangenen hundert Jahren erheblich dezimiert. Jetzt scheinen die Tiere an die deutsche Ostseeküste zurückzukehren: Mithilfe einer Mustererkennungssoftware haben Forscher 3.000 Fotos von Kegelrobben ausgewertet, die zwischen 2007 und 2016 vor der mecklenburg-vorpommerschen Küste gemacht wurden. Anhand der individuellen Fellfärbung konnten 15 Robben auf mehreren Fotos aus verschiedenen Jahren ausgemacht werden. Sieben davon kommen jedes Jahr wieder.