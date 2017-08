Musiknoten lesen, ein Instrument spielen, im Chor singen – es gibt viele Möglichkeiten, sein musikalisches Talent unter Beweis zu stellen. Wenn man denn eins hat. Denn nur, wer überhaupt die Möglichkeit hat, mit Musik schon in frühester Kindheit in Berührung zu kommen, wird später diese Art des sich Ausdrückens und Mitteilens auch beherrschen. Dafür braucht es Musikunterricht in Kindergärten und Schulen. Doch genau daran fehlt es in Deutschland. Musikunterricht muss von Eltern privat finanziert werden, wenn er zum Erlernen eines Musikinstruments führen soll. Und damit wird die musikalische Erziehung eine exklusive Sache für einige wenige Bildungsbürger. Dabei ist das, was Musik bewirkt unbezahlbar: fürs Hirn und fürs Herz.

"Nicht der Ton, sondern der Klang macht die Musik." Prof. Dr. Siegfried Mauser, Hochschule für Musik und Theater, München