Musik trifft Forschung: Fotos zeigen, wie Instrumente heißlaufen

Dass André Schlott einmal mit Pauken und Trompeten vor seinen Messinstrumenten stehen würde, hätte der Leiter Geschäftsfeld Energie und Thermisches Management am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden wohl eher nicht gedacht. Normalerweise beschäftigt sich der Wissenschaftler mit Technologien für die Energiewende in Deutschland, etwa damit, die thermischen Eigenschaften von Anlagen oder elektronischen Komponenten zu optimieren.

Anfrage aus der Welt der Musik

Umso überraschender kam die Anfrage der Berliner Philharmoniker, ob Ingenieur Schlott die Instrumente der Spitzenmusiker für das Bildkonzept der Saisonvorschau 2020/21 ablichten könnte – mit einer Wärmebildkamera:

"Natürlich war dieses Projekt für uns Neuland. Normalerweise untersuchen wir in unserem wärmetechnischen Labor die thermosphysikalischen Eigenschaften von Materialien." André Schlott, Fraunhofer-IFAM Dresden