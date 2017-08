Amphibien und Reptilien: Glatt, glitschig und genial vielseitig

Das Jagdverhalten von Mississippi-Alligatoren war bislang nur schlecht untersucht. Wissenschaftler der University of Florida in Gainesville schnallten deshalb Videokameras auf den Rücken von 15 Krokodilen. Die Kameras lösten sich nach ein bis zwei Tagen und trieben dann auf dem Wasser. Die Forscher sammelten sie wieder ein und werteten die Aufnahmen anschließend aus. Sie stellten fest, dass die Angriffe der Alligatoren in den Morgenstunden am erfolgreichsten waren. Wenn sie vor dem Angriff ganz untergetaucht waren, machten sie doppelt so viel Beute, wie wenn sie die Attacke von der Wasseroberfläche aus starteten.