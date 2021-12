Pflanzen der Wüste Wurzelkünstler und Wasserspeicher

Tiefenbohrer & Tausauger

Akazienbaum mitten in der Wüste

Es ist nicht so, dass es in der Wüste keine Flüssigkeit gibt. Sand speichert Wasser, nur nicht in rauen Mengen. Einige Pflanzenarten haben Stategien entwickelt, um diese Knappheit zu kompensieren: Sie verfügen über ein verzweigtes, oberflächennahes Wurzelsystem, das sich bis zu 30 Meter seitwärts ausbreitet.



Andere Pflanzen orientieren sich mehr nach unten. Sie sind mit Pfahlwurzeln ausgestattet, um den in der Wüste oft tief liegenden Grundwasserspiegel zu erreichen. Den Rekord halten Akazien (siehe Bild) in der Sahara und in der Namib mit Wurzeln, die sich bis zu 80 Meter hinab arbeiten.



Besonders findig ist die Welwitschia mirabilis, die ebenfalls in der Namib verbreitet ist. Sie nimmt Wasser nicht nur über Wurzeln auf, sondern "saugt" auch über ihre Blätter etwas Feuchtigkeit aus dem Nebel. Andere Pflanzen fangen mit Dornen oder Härchen Tautropfen auf, um sie zu den Wurzeln zu leiten.