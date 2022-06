Von Gruppen und Herden Wenn Einzelgänger das Nachsehen haben

Theoretisch könnte man über elektronische Medien mit der ganzen Welt in Kontakt treten und tausende "Freunde" sammeln - ein Paradigmenwechsel im menschlichen Beziehungsgefüge? Eher nicht, sagt die Forschung: Denn nur zu einem Bruchteil seiner virtuellen Freunde hält man tatsächlich Kontakt. Und auch hier suchen die Menschen den Anschluss an kleinere Einheiten. Das zeigt sich auch daran, dass man bei Facebook zum Beispiel seine virtuellen Freunde in Gruppen wie "Bekannte", "Familie" oder "Kollegen" einteilen kann. Bei Google+ sortiert man seine Kontakte in sogenannten Kreisen, also ebenfalls in Gruppen.