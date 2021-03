Pränataldiagnostik Wann sind Trisomie-Bluttests sinnvoll?

Die sogenannten nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) stehen Frauen schon seit 2012 zu Verfügung. Allerdings müssen Schwangere sie bislang in der Regel selbst bezahlen. Je nachdem, wie umfangreich er ausfällt, kann der Test mehrere hundert Euro kosten.

Wie funktioniert ein Trisomie-Bluttest?

Bei dem Test wird eine Blutprobe der Mutter auf bestimmte Erbgutfehler des Fötus untersucht. Das Blut der Schwangeren enthält neben ihren eigenen Erbinformationen auch winzige Fragmente des kindlichen Erbgutes, sie stammen aus den kindlichen Zellen des Mutterkuchens, der Plazenta. Anhand dieser winzigen DNA-Bruchstücke lässt sich ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie 21 (Down Syndrom), eine Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) oder Trisomie 13 (Pätau-Syndrom) ist.

Trisomie-Bluttest soll künftig Kassenleistung werden

Im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, bei der für Mutter und Kind ein gewisses Risiko besteht und es im schlimmsten Fall zur Fehlgeburt kommen kann, ist der Trisomie-Bluttest ungefährlich. Das war mit eines der Argumente, weshalb der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), ein Gremium, das Ärzte, Krankenkassen und Kliniken zusammenbringt, 2019 die Kassenzulassung beschloss. Ein weiteres Argument, dass dafür sprach: In den letzten Jahren sind die Ergebnisse der Bluttests immer genauer geworden.

Kritik an kostenlosen Trisomie-Bluttests

Die Kassenzulassung der Trisomie-Bluttests hat eine heftige ethische Debatte ausgelöst: Behindertenverbände, Kirchen und Ärzte befürchten, dass ein kostenloser Test zu einer systematischen „Reihenuntersuchung“ von Schwangeren führen könnte, auch in Fällen, in denen eine solche Untersuchung gar nicht angebracht ist. Bei einigen Interessensgruppen geht die Angst um, dass eine solche systematische Suche nach Ungeborenen mit Behinderung in vielen Fällen eine Abtreibung nach sich ziehen dürfte.