Chemie-Nobelpreis 2013 Vom Hölzchen zum komplexen Computermodell

Martin Karplus Martin Karplus wurde am 15. März 1930 in Wien geboren. Seine Familie flüchtete nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland 1938 über die Schweiz in die USA.

Seinen Doktor machte der theoretische Chemiker 1953 am California Institute of Technology. Seit 1979 hat er den Theodore-William-Richards-Lehrstuhl für Chemie an der Harvard University inne. Zudem ist er Professor an der Université de Strasbourg. 2011 wurde er mit dem internationalen Antonio-Feltrinelli-Preis ausgezeichnet. Seine bekannteste Arbeit ist die nach ihm benannte Gleichung, die Karplus-Beziehung. Karplus hat die österreichische und die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.

Michael Levitt Michael Levitt wurde am 9. Mai 1947 im südafrikanischen Pretoria geboren. Er studierte Physik und promovierte 1971 an der University of Cambridge (England). Dann forschte er eine längere Zeit in Israel. Spätestens dort schwenkte Levitt endgültig in die Chemie um. Wie Arieh Warshel erforschte er am Weizmann-Institut, wie sich Atome in Molekülen bewegen, um am Computer chemische Reaktionen zu simulieren. Diese Frage ließ ihn bis heute nicht los. Derzeit ist er Professor für Krebsforschung an der Stanford University School of Medicine in Kalifornien. Der Strukturbiologe hat sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit.