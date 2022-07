Alternativer Nobelpreis Right Livelihood Award 2022

Deutsche Davids gegen Goliaths

Petra Kelly (1947-1992), Preisträgerin 1982 Die Mitbegründerin der Grünen erhielt den Alternativen Nobelpreis wegen ihres Einsatzes für Frieden und Ökologie, Abrüstung, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Sie war eine der wichtigsten Vorkämpferinnen der weltweiten Friedensbewegung. Ab 1983 im Bundestag plädierte sie für eine radikale Erneuerung der Gesellschaft. Am 1. Oktober 1992 wurde Petra Kelly von ihrem Lebensgefährten Gert Bastian im Schlaf erschossen.

Right Livelihood Award [rightlivelihood.org]

Albert Einstein sagte einmal, eine wirklich gute Idee erkenne man daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen scheint. Seit 1985 zeichnet der Right Livelihood Award, bei uns als "Alternativer Nobelpreis" bekannt, Menschen aus, die solche unmöglichen Ideen verwirklichen und sich für den Schutz der Umwelt, für Menschenrechte und Frieden einsetzen.

Jakob von Uexküll

Die Idee, einen alternativen Nobelpreis ins Leben zu rufen, hatte der ehemalige Europa-Abgeordnete Jakob von Uexküll (geb. 1944) in den 70er-Jahren. Damals reiste er um die Welt, sah die Armut und Umweltzerstörung in den Ländern. Zurück in Stockholm schlug er dem Nobelkomitee vor, auch einen Preis für Umwelt und Entwicklung zu vergeben. Der Plan wurde abgelehnt.