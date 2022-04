Wüste - was ist das? Heiß, kalt und fast immer trocken

Theorien darüber, was eine Wüste ist, gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber doch einige. Manche Wissenschaftler definieren sie als eine große vegetationslose bzw. -arme Fläche, für andere sind geomorphologische Merkmale ausschlaggebend: Zusammenhängende Sand-, Stein-, Schotter- oder Salzareale bezeichnen sie als Wüste.

Wüstenformen: Sand, Stein, Salz - Landschaften der Wüste

Bekannteste Form der Wüste: die Sandwüste Sand, Sand und nochmal Sand - so wie die abgebildete Region in der chinesischen Taklamakan stellt man sich gewöhnlich eine Wüste vor. Stimmt auch, aber nur für 10 Prozent der gesamten Wüstenfläche der Erde. Sandkörner sind nichts anderes als durch Erosion entstandene Mini-Gesteinsteilchen, abgetragen aus den Gebirgen, die eine Beckenregion umgeben. Im arabischen Raum heißen Sandwüsten Erg.

Klima in der Wüste: Hitze, Kälte und beides auf einmal

Hinzu kommt meistens aber noch ein weiterer Faktor, der Menschen, Tieren und Pflanzen das Leben in diesen Zonen schwer macht: die hohen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. So liegt in manchen Gebieten der Sahara die mittlere Tagestemperatur bei 45 °C und fällt in der Nacht auf bis zu -20 °C ab. Grund: Wegen fehlender Wolken strahlt die aufgestaute Hitze nachts ungehindert zurück in die Atmosphäre.