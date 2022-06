Tollwut Reisende sollten sich gegen Tollwut impfen lassen

Verbreitung

Tollwut wird von Tieren übertragen. In Deutschland trat die letzte Infektion 2006 auf, in vielen Entwicklungsländern dagegen besteht noch ein Infektionsrisiko. Tollwut ist für Menschen unbehandelt tödlich.



Alle Säugetiere - und sehr selten auch Vögel - können an Tollwut erkranken. In den USA wird die Krankheit vor allem von Fledermäusen und Waschbären übertragen, in Indien - dem Land mit der höchsten Tollwutrate bei Menschen - sind es streunende Hunde. Anstecken kann man sich auch an infizierten Tierkadavern, die noch Wochen infektiös sein können.