Zeugnissprache Und was heißt das eigentlich?

Was heißt aber nun was im Dschungel der Zeugnis-Formulierungen? Hier ein paar Beispiele:



Beispiel 1: "Im Gesprächskreis gelang es dem Schüler zunehmend besser, anderen zuzuhören und sich mit seinen Beiträgen zurückzuhalten."



Das heißt im Klartext: Das mit dem Sich-Melden hat nicht so gut geklappt. Der Schüler plappert einfach drauf los. Das Sozialverhalten war insgesamt nur befriedigend.



Beispiel 2: "Ihr Arbeitstempo entsprach den Anforderungen der Jahrgangsstufe, die zur Verfügung stehende Zeit nutzte sie meist sinnvoll. Die Schülerin fertigte ihre Hausaufgaben meist vollständig und gewissenhaft an."



Was soll das jetzt heißen? Entspricht das Arbeitstempo nun den Anforderungen oder hat sie getrödelt, wenn sie die Zeit "meist sinnvoll" nutzte? Wenn Lehrer "meist" oder "in der Regel" schreiben, heißt dies in der Zeugnissprache nur, dass es häufiger als 50 Prozent der Fall war. Konkret: Die Hausaufgaben sind nicht immer, wie sie sein sollen und es wird auch immer mal wieder geträumt. Auf einer Notenskala von 1 bis 6 entspräche das einer 3.



Beispiel 3: "Sie zeigte ein sicheres Regelwissen und Wortbildgedächtnis, wandte Strategien verlässlich und automatisiert an."



Was genau bedeutet das nun? Wenn man sich vornimmt, auf ein Papier sechs Vierecke zu malen und das dann auch tut - hat man dann eine Strategie? Im Zeugnis sind damit Rechtschreib-Strategien gemeint, zum Beispiel das Verlängern. Strategien kann anwenden, wer beispielsweise weiß, dass man "Kinder" mit "d" schreibt (was man in der Plural-Verlängerung hört) und daraus richtigerweise folgert, dass man auch "Kind" mit "d" schreibt.