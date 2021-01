Zeugnisse Keine Angst bei schlechten Noten!

Ein schlechtes Zeugnis zu verstecken, die Eltern zu beschummeln oder sich sogar erst mal nicht mehr daheim sehen lassen - das ist keine Lösung. Schlechte Noten haben Gründe, die geklärt werden sollten: Denn wer hat schon Lust auf Dauer-Streit um die Noten in der Familie?

Verbote demotivieren

Eltern sollten schlechte Zensuren nicht mit Verboten bestrafen, "damit demotiviert man nur noch mehr", sagt Ingo Hertzstell, ehemaliger Leiter des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Nürnberg. Beispielsweise sollte man die Zeit am Computer nur dann reglementieren, wenn ausgiebiges Computerspielen der Grund für miserable Noten ist, so der Schulpsychologe. Stattdessen sollten sich Eltern nicht nur um Zeugnisse kümmern, sondern ihr Kind während des gesamten Schuljahres begleiten, Hausaufgaben kontrollieren und ein offenes Ohr für die (schulischen) Probleme ihres Kindes haben.

Sie sollten Ihr Kind unterstützen

Besonders Kinder, die schlechte Noten sehr belasten, brauchen Unterstützung. Muntern Sie ihr Kind auf und zeigen Sie Verständnis, so der Schulpsychologe. Suchen Sie Lösungen für das Problem, zum Beispiel Lerngruppen oder Nachhilfeunterricht. Auch Lehrer haben manchmal gute Lerntipps parat. Fragen Sie bei den Klassenleitern oder Fachlehrern konkret nach. An manchen weiterführenden Schulen gibt es auch Lern-Tutoren aus der Schülerschaft - diese geben oft auch in der Freizeit Nachhilfestunden.