Berühmte Sitzenbleiber Promis mit Schulproblemen

Der Schwur des "Turnschuh"-Ministers: Schulabbrecher Joschka Fischer 1985 beim Ablegen des Amtseides im hessichen Landtag.

Ähnlich erfolglos wie Churchills Schulkarriere verlief auch jene des ehemaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer - der freilich aus einem völlig anderen Umfeld stammte. Der in Baden-Würtemberg geborene Sohn eines Metzgers und spätere Grünen-Politiker war ein unangepasster, rebellischer Schüler, der stets mit den vermeintlichen Autoritäten in der Lehrerschaft zusammenprallte.



Noch während des 10. Schuljahres ging Fischer ohne Abschluss vom Gymnasium ab und begann eine Fotografenlehre, die er ebenfalls abbrach. Ohne Abitur und ohne an der Universität eingeschrieben zu sein, engagierte der spätere Politiker sich in der Frankfurter Studentenbewegung und in der außerparlamentarischen Opposition (APO), nahm aber auch an Vorlesungen teil.



1983 zog Fischer mit seiner Partei Die Grünen erstmals in den Bundestag ein. Zwei Jahre später schaffte er es schließlich in sein erstes Ministeramt: In Hessen wird der Grüne Staatsminister für Umwelt und Energie. Zur Vereidigung im Wiesbadener Landtag erscheint der "Turnschuh-Minister" in Sneakern.



1994 zog der Nicht-Akademiker als Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag ein und wurde vier Jahre später schließlich Bundesaußenminister in der Regierung Schröder - das alles ohne Schulabschluss und Berufsausbildung, allerdings mit Taxischein.