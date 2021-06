Zecken So schützen Sie sich vor den Blutsaugern

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Zecken auf hohen Bäumen sitzen und sich, wenn ein Mensch darunter durchgeht, gezielt auf diesen hinabstürzen. In der Tat haben Zecken sogar so etwas wie Höhenangst. Sie klettern selten über eine Höhe von einem Meter über den Boden hinaus. Sie lauern im Gras, im Gebüsch oder im Unterholz. Auch stürzen sie sich nicht auf ihre Opfer, sondern lassen sich einfach von diesen mitschleppen - wenn ihnen jemand nahe genug kommt. Ob sich eine geeignete Futterquelle nähert, erkennen sie mit den "Fußspitzen" an der abgestrahlten Körperwärme und an dem in der Atemluft enthaltenen Kohlendioxid.