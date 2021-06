Zecken Welche gefährlichen Parasiten die Tiere übertragen können

Lyme-Borreliose

Borreliose ist die am häufigsten von Zecken übertragene Krankheit in Europa. Nur 20 bis 30 Prozent der von einer befallenen Zecke gestochenen Menschen werden mit den Bakterien infiziert. Noch weniger erkranken daran. Im Gegensatz zur FSME wird die Borreliose nicht sofort beim Stich übertragen. Man vermutet, dass nach etwa zwölf bis 24 Stunden Saugzeit die Zecke so vollgesogen ist, dass sie einen Teil des bereits aufgesogenen Blutes wieder in die Wunde abgibt. Dabei können Borrelien in den menschlichen Blutkreislauf gelangen. Deshalb ist es generell wichtig, Zecken sobald wie möglich zu entfernen.