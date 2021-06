Zecken Aus dem Leben eines Parasiten

Wer von einer Zecke gestochen wird, dem oder der ist eigentlich egal, was genau da gerade zugestochen hat - ob gemeiner Holzbock (Ixodes Ricinus), Auwaldzecke (Dermacentor Reticulatus) oder Braune Hundezecke (Rhipicephalus Sanguineus). Tatsächlich ist die Zecke selbst aber ein wenig wählerischer, verschiedene Arten haben verschiedene Wirtsarten. Nicht alle Zecken haben Menschen zum Stechen gerne. Die häufigste Zeckenart in Deutschland ist der gemeine Holzbock. Sie ist der Wirt für Borrelien oder auch FSME-Viren . Weltweit sind über 900 Zeckenarten bekannt. Sie sind nichts anderes als besonders groß geratene Milben .

Beißen Zecke oder stechen sie? Zecken stechen! Dafür steht ihnen ein Stechapparat zur Verfügung. Zunächst schneiden sie mit ihren Mundwerkzeugen die Haut ihres Wirtstieres auf. Anschließend benutzt eine Zecke ihren "Stachel", das Hypostom. Sie verankert diesen zungenähnlichen Apparat ihn in der Wunde und schon kann es losgehen mit der Blutsaugerei. Von "Beißen" kann also keine Rede sein.

Warum Zecken Blut saugen

Zecken im Vergleich: Eine mit Blut vollgesogene Zecke ist sehr viel größer als eine "leere" Zecke.

Es sind übrigens nur die Zeckenweibchen, die ihren Hunger mit Blut stillen - und das nur dreimal in ihrem Leben. Zeckenweibchen durchlaufen im Laufe ihres zwei bis vier Jahre langen Lebens drei Entwicklungsstadien (Larve, Nymphe und Adulte) und saugen in jedem dieser Zyklen einmal Blut. Dabei schwellen sie wie eine Kugel auf etwa das Zweihundertfache ihrer Körpergröße an. Fallen sie nach mehreren Tagen Saugzeit von der Haut ab, sind sie kaum noch in der Lage, sich fortzubewegen. Sie können übrigens auch von einem Zeckenmännchen gestochen werden. Die allerdings geben sich mit etwas Gewebeflüssigkeit zufrieden.