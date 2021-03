Wolfshybrid - halb Wolf, halb Hund Wolfshunde sind keine Hunde

Wie viele Wildtiere leben in Deutschland, deren Eltern einerseits ein Wolf und andererseits ein Hund sind? Das wollte die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung (SGN) wissen und machte 2018 eine Stichprobe unter der in Deutschland lebenden Wolfspopulation. Die Forscher kamen auf eine Hybridisierungsrate von weniger als einem Prozent.

Und auch der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) im sächsischen Görlitz sind bisher nur wenige Wolfshybride gemeldet worden. Wie Wölfe stehen diese sogenannten Wolfshybride oder Wolfshunde unter Artenschutz. Aber nur, wenn sie als Wildtiere in freier Natur leben. Und da fangen die Probleme an.

Wolfshunde - leben in der Grauzone

Wolfshybride sind rechtlich nicht vorgesehen. Wolfshunde leben dadurch in einer Grauzone. Lässt man sie in freier Wildbahn einfach im Wolfsrudel mitlaufen? Sterilisiert man die Tiere und gliedert sie wieder ins Rudel ein oder folgt man dem Managementplan für den Wolf ? Dieser legt fest, dass Wolfsmischlinge auf jeden Fall aus ihrer natürlichen Umgebung zu entnehmen sind - tot oder lebendig. Experten sind sich uneinig, wie man mit Wolfshunden verfahren soll.

Müssen Wolfshybride eingezäunt werden?

Wolfshunde sind keine Hunde

Das ist keine ganz unwichtige Frage, denn Wolfshybride sind nicht wie Luna auf dem Sofa und Balu vor dem Kamin. In den Tieren steckt mehr Wildtier als in verschmusten Hunden, was sich auch im Verhalten zeigt. Experten wie Daniela Schrudde, inhaltliche Leiterin Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft, warnen: Die Tiere seien für Hundehalter - auch für erfahrene - sehr anspruchsvoll zu halten. Gerade solche Tiere mit hohem Wolfsanteil seien genauso menschenscheu wie Wölfe und reagierten deshalb oft sehr deutlich auf ungewohnte Reize.