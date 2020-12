Wolf in Bayern Die Rückkehr der Wölfe

Durch Bayern streifen wieder Wölfe. Das löst bei manchen Freude, bei anderen Unmut und Angst aus. In Bayern soll der "Aktionsplan Wolf" einen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen schaffen.

Seit sich 1996 die ersten Wölfe in Ostdeutschland niedergelassen haben, nimmt die Zahl der Wölfe in Deutschland zu. Im Monitoringjahr 2019/2020 (1. Mai 2019 – 30. April 2020) gab es 128 Wolfsrudel in Deutschland. Das geht aus den Erhebungen der Bundesländer hervor, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) veröffentlicht haben. Neben den 128 Rudeln sind 35 Wolfspaare sowie zehn sesshafte Einzelwölfe für das Monitoringjahr 2019/20 bestätigt. Im vorhergehenden Monitoringjahr 2018/19 wurden 105 Rudel, 41 Paare und zwölf Einzelwölfe nachgewiesen (aktualisierter Stand vom 30.10.2020).

Die meisten Wolfsverbände leben in Brandenburg, gefolgt von Sachsen und Niedersachsen. In Bayern ist der Wolf nach wie vor extrem selten. Dennoch werden es auch hier immer mehr. Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) Mitte Dezember 2020 mitteilte, habe sich auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels bei Neumarkt in der Oberpfalz ein achtes standorttreues Tier angesiedelt. Im Vergleich zum Monitoring-Jahr 2015/16 ist das eine enorme Steigerung. Damals wurde nur ein Territorium bayernweit nachgewiesen.

Wolf sorgt für Konflikte

Inzwischen ist der Wolf auch in Bayern wieder zuhause. Seit sich Wölfe wieder in Deutschland ansiedeln, kommt es zu Konflikten, etwa, weil die Tiere Nutztiere reißen oder in der Nähe von Menschen auftauchen und dabei bedrohlich wirken. Es gab bereits Vorschläge, Wölfe dem Jagdrecht zu unterstellen, um den Bestand zu regeln. Diese Überlegungen sind aber heftig umstritten. Bislang sind Wölfe nach deutschen und europäischen Gesetzen äußerst streng geschützt. Es ist verboten, sie zu fangen oder zu töten. In Ausnahmefällen können Wölfe jedoch geschossen werden. Das sieht der Bayerische Aktionsplan Wolf vor.

Bayerns Aktionsplan Wolf

Am 11. März 2019 hat die Bayerische Staatsregierung die Weiterentwicklung des "Aktionsplans Wolf" vorgestellt. Dieser ist höchst umstritten: Naturschützer beklagen, der Abschuss der eigentlich streng geschützten Wölfe werde damit in Bayern deutlich erleichtert. Den Tierhaltern dagegen reicht der Aktionsplan zum Schutz ihrer Rinder, Schafe und Ziegen nicht aus.

Zäune und Hirten als Schutz vor dem Wolf

Ziel des "Bayerischen Aktionsplans Wolf" ist es, Konflikte zu minimieren, die die wachsende Zahl von Wölfen in Bayern auslöst. Vorbeugende Maßnahmen sollen verhindern, dass Wölfe Weidetiere reißen. Dazu zählen beispielsweise spezielle Zäune, das Einzäunen der Tiere in der Nacht (Nachtpferchung) und der Einsatz von Mensch und Hund als Hirten zum Schutz der Herden.

Wölfe dürfen aus der Natur "entnommen" werden

<!-- --> "Aktionsplan Wolf" Abschüsse auch künftig möglich Künftig sollen Wölfe in Ausnahmefällen zum Schutz von Weidetieren abgeschossen werden können. Das steht im "Aktionsplan Wolf" der Staatsregierung, der heute vorgestellt wird. Der Plan setzt aber auch auf vorbeugende Maßnahmen. [BR24 Nachricht - "Aktionsplan Wolf" - Abschüsse auch künftig möglich ]

Almbauern halten in alpinem Gelände einen ausreichenden Herdenschutz für nicht umsetzbar. Zu diesem Schluss kommt auch der Aktionsplan Wolf. Eine Weideschutzkommission soll deshalb Weidegebiete vor allem im alpinen Bereich untersuchen und bewerten. Kommt sie zu dem Schluss, dass ein präventiver Herdenschutz nicht möglich ist, dann sei die "Entnahme eines Wolfs" möglich. Das dürfte bedeuten, dass im Alpengebiet Wölfe notfalls geschossen werden können, wenn man auf diese Weise Schäden für die Weidewirtschaft vermeiden kann. Weiter heißt es im Aktionsplan, dass mögliche Schäden durch Wölfe auch in Zukunft vollumfänglich ausgeglichen werden.

Für wie viele Wölfe ist bei uns Platz?

Ulrich Wotschikowsky, der am 30. August 2019 verstorbene Wildbiologe und Wolfexperte, der vormals auch für das Wildtiermanagement im Nationalpark Bayerischer Wald zuständig war, gab Deutschland Raum für etwa 400 Wolfsrudel: "Das sind gut zehnmal so viele, wie wir heute haben. Das ist allerdings aus der Sicht der Wölfe und nicht aus der Sicht der Jäger und Schafzüchter. Nur dann, wenn man die Wölfe machen lässt, wie sie wollen, wenn wir Menschen überhaupt nicht eingreifen, dann könnte sich eine Wolfspopulation in dieser Größenordnung bei uns einspielen", sagte er im März 2016 im alpha-Forum.

Mensch ist größter Feind des Wolfes

Wolf oder Problemwolf? Doch dass es jemals so weit kommt, glauben Wolfsexperten nicht. Denn der größte Feind des Wolfes ist der Mensch. Nur ein kleiner Teil der Wölfe in Deutschland stirbt eines natürlichen Todes. Der Großteil wird überfahren, einige andere erschossen - meist illegal. "Das Schicksal der Wölfe wird also hauptsächlich von der Jägerschaft abhängen, und zwar davon, ob die illegalen Tötungen von Wölfen zunehmen", sagte Ulrich Wotschikowsky.

Managementplan Wölfe in Bayern Der Managementplan des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz "beschreibt den Handlungsrahmen und regelt Zuständigkeiten, Kommunikationswege, das Monitoring und die Abwicklung von Ausgleichszahlungen, wenn Wölfe nach Bayern zuwandern." <!-- --> Bayerisches Landesamt für Umwelt: Wildtiermanagement Wolf [lfu.bayern.de]

<!-- --> Die wichtigsten Fragen zum Wolf [lfu.bayern.de]