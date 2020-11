Magische Rillen Wie entsteht eine Schallplatte?

Aus heutiger Sicht ist die Produktion einer Schallplatte ein recht ursprünglicher Prozess: elektronisch verstärke Schallwellen werden auf eine Nadel übertragen. Mit einem messerscharfen Diamanten versehen, ritzt die Nadel die Schwingungen in eine lackierte Metallplatte. Daraus entsteht der sogenannte Masterfolienschnitt, erklärt Moritz Illner, Toningenieur, Musiker und Mitbetreiber von Duophonic, eine der wenigen Firmen, die in Deutschland noch Platten herstellen:

"Das Grundprinzip ist ähnlich wie beim Seismograph, der Erdstöße voraussagen kann. Da ist es eine Nadel, die auf Papier schreibt, und die anfängt zu zittern, wenn die Erde sich bewegt. Genauso ist es mit der Platte: Die Nadel ritzt Schwingungen in den Lack, dabei zittert die Nadel. Dieses Zittern - das sind die Schwingungen, von links nach rechts, wie Schlangenlinien durch die Landschaft." Moritz Illner, Toningenieur, Musiker und Mitbetreiber der Firma Duophonic

Von der Wachswalze zur Schallplatte















Vorheriges Bild Nächstes Bild Der Traum, Sprache zu konservieren, reicht viele Jahrhunderte zurück. Doch die Geschichte der Tonaufzeichnung ist relativ jung: 1877 gelang es Thomas Edison zum ersten Mal, die menschliche Stimme einzufangen - mit seinem Phonographen. Dazu sprach er das Wort „Hello“ in eine an eine Nadel befestigte Membran. Per Handkurbel drehte er dabei die mit Paraffin beschichtete Walze. Zog er die Nadel erneut über die Walze, wurde das Gesprochene über den Trichter hörbar. Das Bild stammt von einer Zigarettenschachtel aus dem Jahr 1915.

Kostengünstig bei hoher Auflage: Das "Vater-Mutter-Sohn-Verfahren"

Die Herstellung einer Masterfolie ist jedoch nur der erste Schritt einer aufwendigen Prozedur, die im Fachjargon als „Vater-Mutter-Sohn“-Verfahren bezeichnet wird: Die Masterfolie - also das Negativ - ist der Vater. Da die Lackoberfläche sehr empfindlich ist, und über die Jahre leicht durch Kratzer oder Staubablagerung beschädigt werden kann, stellt man von dieser Kopie ein Positiv her: die Mutter.

Mit einer Nadel werden ganz langsam die Schallwellen auf die schwarzlackierte Fläche geritzt: So entsteht die Masterfolie.

Die Mutter ist eine Art Sicherheitskopie, die auch der Archivierung dient. Sie ist aus Nickel gemacht, daher robust und langlebig. Obwohl sie aus Metall ist, lässt sie sich auf dem Plattenspieler abspielen. Und das wird auch gemacht, für Musikproduzenten ist das die letzte Chance, noch rechtzeitig etwaige Fehler zu korrigieren. Wenn alles soweit passt, fertigt man aus der Mutter sogenannte Presswerkzeuge, die „Söhne“. Die werden dann ans Presswerk geschickt, als Vorlage für die endgültigen Platten aus Vinyl.

Die Vinylplatte lebt - trotz Siegeszug der Streamingdienste

Heutzutage sind die Auflagen lang nicht mehr so hoch wie in den 70er Jahren, dennoch hat die Vinylplatte ihre Nische gefunden. In den letzten Jahren sind die Verkaufszahlen stetig gestiegen, viele Künstler finden es schick, ihr Album auch auf Vinyl zu pressen. Die Wartelisten bei den wenigen Pressfabriken, die es in Deutschland noch gibt, sind lang. Durchschnittlich müssen Musikproduzenten mit einem Vorlauf von einem halben Jahr rechnen, bis ihr Album gepresst wird.

Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit

Nicht nur ältere, auch junge Leute finden Platten cool. Das Revival der Platte als anhaltendes Phänomen der letzten Jahre ist dennoch erstaunlich. Selbst Moritz Illner ist davon überrascht. Für ihn hat das etwas mit der Sehnsucht nach etwas Greifbarem, Sinnlichen zu tun.

"Menschen neigen gerne zum Haptischen, sie halten gerne etwas in der Hand, stellen gerne was ins Regal. Hinzu kommt, dass die Platte für viele emotional positiv besetzt ist, dass ein Nostalgiegefühl damit einhergeht." Moritz Illner, Musiker, Toningeniur, Betreiber der Firma Duophonic

Klingt Musik auf Vinylplatte besser?

Manche sind auch der Ansicht, Musik würde besser auf Platte klingen, meint Moritz Illner. Das muss aber nicht zwingend so sein. Manche Platten klingen sehr gut, andere gar nicht. Tatsache ist: Die meisten Platten sehen einfach cooler aus als ein File im Laptop. Deswegen schleppen stilbewusste DJs immer noch schwere Plattenkoffer in die Clubs.