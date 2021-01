Gesundheit und ihr Preis Was ist ein Menschenleben wert?

Der Wert eines Menschenlebens kann nicht in Geld beziffert werden. Viele würden dieser These zustimmen, doch manchmal ist beim Abwägen politischer Entscheidungen und der Formulierung von Gesetzen genau das notwendig: Menschenleben zu "monetarisieren". Zum Beispiel bei der Zulassung von gefährlichen Chemikalien.

"Es wird eine Abwägung gemacht, in welcher Konzentration die Chemikalie vermutlich krebserzeugend ist. Das sind so und so viele Krebsfälle pro 100.000 Expositionen. Und gleichzeitig gibt es einen wirtschaftlichen Vorteil. Im Komitee in der europäischen Chemikalienagentur, sagen dann tatsächlich einige 'Okay, wir versuchen das jetzt zu monetarisieren, damit wir nicht vergleichbare Dinge überhaupt vergleichen können.' (…) Ob politische Entscheidungen daran scheitern oder gelingen, dass der Wert eines Menschenlebens richtig bemessen ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Für manche spielt so eine monetäre Betrachtung bestimmt eine größere Rolle als für andere. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass wir immer im Kopf haben, dass es eine Krücke ist, und dass niemand mit absoluter Sicherheit irgendwelche Werte berechnen kann." Jutta Paulus, seit 2019 EU-Abgeordnete, Fraktion Die Grünen/EFA

Ähnlich wie bei der Zulassung von Chemikalien verhält es sich bei der Preisgestaltung von Medikamenten. Eine neuartige Antikörper-Spritze beispielsweise soll Patienten und Patientinnen helfen starke Migräne-Schmerzen zu überwinden. Doch nicht alle erhalten den gleichen Zugang zur neuen Therapieform.

Volkskrankheit Migräne

Etwa 14 Prozent aller Deutschen, also circa elf Millionen Menschen, leiden unter Migräne. Sie tritt in unregelmäßigen Abständen auf, der Kopfschmerz wird häufig als stechend und hämmernd beschrieben und kann bis zu 72 Stunden andauern. Der Leiter der Kopfschmerzambulanz des Universitätsklinikums Hamburg Prof. Dr. Arne May untersucht in Langzeitstudien die Ursachen. 44 genetische Veränderungen an 38 Stellen im Erbgut können das Auftreten einer Migräne begünstigen. Ausgelöst werden die Schmerzen durch eine Überaktivität von Nervenzellen im Hirnstamm. Die Blutgefäße in den schmerzempfindlichen Hirnhäuten weiten sich, sodass entzündungsfördernde Stoffe in das Gewebe eintreten können. Externe Einflüsse wie Wetterveränderungen, Schlafmangel oder Stress können solche Reaktionen hervorrufen.

Medikamente können Kopfschmerzen fördern

Bei leichten Verläufen reichen oft herkömmliche Kopfschmerzmittel aus. Gegen regelmäßig auftretende schwere Attacken wirken Triptane, die die Blutgefäße im Gehirn wieder verengen und so Entzündungen hemmen. Arne May warnt jedoch, dass der Gebrauch von Triptanen an mehr als zehn Tagen pro Monat Kopfschmerzen sogar fördert statt sie zu lindern. Bei mehr als drei bis vier Attacken im Monat greifen Schmerzpatienten und -patientinnen auch häufig prophylaktisch auf Medikamente zurück, die eigentlich für die Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt werden. Darunter sind Betablocker und andere Blutdrucksenker sowie Antidepressiva. Arne May hat herausgefunden, dass diese prophylaktischen Maßnahmen die Kopfschmerzen bei rund 70 Prozent der Betroffenen reduzieren.

Antikörper-Spritze gegen akute Kopfschmerzen

Seit Juli 2018 ist in Deutschland eine neue Immuntherapie gegen Migräne zugelassen. Dabei handelt es sich um CGRP-Antikörper, die monatlich unter die Haut gespritzt werden und die Wirkung des Proteins CGRP hemmen, das bei der Entstehung von Kopfschmerzen eine wichtige Rolle spielt. Diese neue Therapieform gilt als sehr erfolgversprechend, aber auch teuer: Der Marktpreis im Jahr 2018 für drei CGRP-Antikörperspritzen belief sich in Deutschland auf 2027 Euro.

Qualitätskorrigierte Lebensjahre

In einigen Industriestaaten wird der Nutzen von Medikamenten mit sogenannten qualitätskorrigierten Lebensjahren berechnet. Hinter einem "QALY" (Quality Adjusted Life Year) steht die Idee: Ein Jahr lang ein gesundes Leben. Ein solches Jahr ist ein QALY wert. Somit ist aber ein Jahr mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie mit Migräne, weniger wert. Um herauszufinden, wie schlimm Menschen welche Einschränkungen finden und ob ein Medikament wirklich Erfolg hat, nutzen Forscher und Forscherinnen generische Fragemethoden. Patienten machen darin Angaben zu ihrer Mobilität, ihrer Eigenständigkeit im Alltag, zu Schmerzen und zum Gemütszustand. Dabei wird eine Indexzahl ermittelt, die Lebenserwartung und Lebensqualität gegeneinander aufrechnet. In Großbritannien wird zudem festgelegt, wie viel das Gesundheitssystem bereit ist, pro gewonnenem QALY zu bezahlen. Mit Ausnahmen gilt: Ein gewonnenes QALY darf jährlich 20.000 bis 30.000 Pfund kosten, sonst ist ein Medikament nicht "kosteneffektiv". Eine dreimonatige Therapie mit der Migräne-Spritze kostet in Großbritannien im Jahr 3.200 Pfund. Sie ist dort als nicht "kosteneffektiv" eingestuft worden, da eine verbesserte Lebensqualität bisher nicht ausreichend bewiesen sei, die nicht auch mit anderen Medikamenten erreicht werden könne.

Ethische Sichtweise

In Deutschland wird der Einsatz eines standardisierten Multiple-Choice-Fragebogens, der die Dimensionen eines Patientenlebens erfassen soll, kritisch gesehen. Der gemeinsame Bundesausschuss, ein Gremium aus Vertretern von Ärztinnen und Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, erklärt, dass verschiedene Menschen ihre gesundheitlichen Einschränkungen subjektiv einschätzen und sich durch Therapien bisweilen auch an sie gewöhnen. Der Deutsche Ethikrat weist darauf hin, dass Lebensqualität ohnedies schwierig zu bewerten ist.

"Wenn man anfängt, hier mathematische Berechnungen anzustellen, entwertet man nämlich das, was Grundsatznorm unseres Grundgesetzes ist, nämlich den Wert des menschlichen Lebens und der körperlichen Unversehrtheit. (...) Die große Gefahr besteht darin, dass man (...) sagt 'Was darf ein Lebensjahr mit Krebs noch wert sein?' Werden Diskussionen dann in diese Richtung weitergeführt? Was darf eigentlich ein Mensch mit einer Behinderung sein Leben lang für unsere Gesellschaft kosten? Das sind die Diskussionen, in denen sich Deutsche sehr, sehr zurückhalten sollten. Denn wir haben das ja alles in unserer jüngeren Geschichte erlebt, das eben mit dieser Argumentation bestimmte Behandlungen für bestimmte Menschen unterblieben sind oder noch schlimmer, man hier systematisch diese Personen unterbehandelt oder sogar zu Tode gebracht hat." Prof. Dr. Josef Hecken, Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses

Verfahren der frühen Nutzenbewertung in Deutschland

In Deutschland ist der Gemeinsame Bundesausschuss für die Bewertung von neuen Medikamenten verantwortlich. Im Verfahren der frühen Nutzenbewertung überprüfen Experten und Expertinnen, ob ein neues Medikament einen relevanten Zusatznutzen gegenüber bereits vorhandenen Medikamenten hat. Wichtige Faktoren sind zum Beispiel, ob Patienten und Patientinnen damit bessere Überlebenschancen haben oder ob es weniger Nebenwirkungen hat. In einem zweiten Schritt verhandeln der Hersteller und die gesetzlichen Krankenkassen dann über einen adäquaten Preis. Mit dem im fünften Buch des Sozialgesetzbuchs festgeschriebenen Sachleistungsprinzip haben gesetzliche Versicherte den Anspruch auf eine ausreichende, individuelle Krankenbehandlung. Manchmal setzt der Hersteller jedoch die Medikamentenpreise so hoch an, dass die Krankenkassen sich weigern diesen Preis zu zahlen. Es kann dann vom Markt gehen, so Prof. Dr. Josef Hecken, das Produkt steht für die Versorgung dann nicht zur Verfügung. In den vergangenen zehn Jahren ist das bei knapp unter zehn Prozent der Fälle passiert.

Langer Weg zur Migräne-Spritze

In Deutschland haben Patienten und Patientinnen mit mehr als vier akuten monatlichen Migräneattacken und bei denen vier bis fünf vorausgegangene Therapien nicht gewirkt haben, ein Anrecht auf die neuartige Immuntherapie. Eine vorherige Therapie gilt als erfolglos, wenn es einen Ausschlussgrund wie zum Beispiel Schwangerschaft gibt, wenn die Wirksamkeit unzureichend ist, oder eine Unverträglichkeit auftritt. Außerdem muss aus jeweils fünf Wirkstoffklassen (Betablocker, Antiepileptika, Ca-Antagonisten, Antidepressiva, peripher wirkende Muskelrelaxanzien) eine erfolglose Vortherapie dokumentiert sein. Meistens beinhaltet dies auch einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer Schmerzklinik. Das heißt, erst nach einem sehr aufwendigen therapeutischen Prozess erhalten Kopfschmerzpatienten und -patientinnen einen Zugang zu den Migräne-Spritzen. Rund 100 Euro müssen dann noch pro Fertig-Pen dazu gezahlt werden. Es bedarf dann womöglich einer Abwägung, inwieweit Menschen Zeit, Kraft und Geld aufwenden können, um an eine für sie geeignete Therapieform zu kommen.

Wer entscheidet, wie viel die Gesundheit eines Menschen wert ist?

Die höchste Entscheidungsmacht, ob ein Medikament überhaupt zugelassen wird, hat theoretisch der Gemeinsame Bundesausschuss. Betrachtet man jedoch das vorhandene Marktangebot, sind die Patienten und Patientinnen von der Preiskalkulation pharmazeutischer Großunternehmen sowie von den von den gesetzlichen Krankenkassen aufgestellten medizinischen Voraussetzungen abhängig. Es mag vielleicht eine vielschichtigere Kosten-Nutzen-Analyse als die der generischen "QALYs" sein, dennoch stellt sich die Frage, warum zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, die im direkten Kontakt mit den zu behandelnden Personen stehen, kein Mitspracherecht bei der Therapieform haben. Sie sind bisher gezwungen den Patienten und Patientinnen zunächst vier bis fünf andere Behandlungen zu verschreiben, bis der Gesetzgeber die Antikörper-Therapie erlaubt. Außerdem entsteht hier die Gefahr, dass Menschenleben miteinander verglichen werden. Finanziell gut aufgestellte und mental stabile Menschen haben einen leichteren Zugang als arme Menschen mit zum Beispiel wenig Durchhaltevermögen hinsichtlich bürokratischer Prozesse.