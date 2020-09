Impfung Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

Heuer empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zudem eine Grippeschutzimpfung für alle Kinder ab einem Alter von sechs Monaten. In Zeiten der Corona-Pandemie gebe es neben den Risiken für die Gesundheit der Kinder eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Schutz anderer, so Johannes Hübner, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie.