Weltraumschrott Rasend schnell und sehr gefährlich

Rund 6.500 Tonnen Schrott rasen über unseren Köpfen dahin. Er entsteht zum Beispiel, wenn zwei Satelliten zusammenprallen. Manche dieser Objekte sind ziemlich groß, andere winzig klein. Gefährlich ist Weltraumschrott aber immer: Bei einer Geschwindigkeit von mehreren zehntausend Kilometern pro Stunde verwandeln sich selbst winzige Partikel in zerstörerische Geschosse.

Konzept der ESA: Defekte Satelliten sollen mit einem Netz eingefangen und anschließend zum Absturz gebracht werden. "Wenn eine Aluminiumkugel von gerade mal einem Zentimeter Durchmesser so auf einen Satelliten trifft, hat sie die Energie eines Mittelklassewagens, der mit etwa fünfzig Stundenkilometern in ihn hineinfährt." Heiner Klinkrad, Chef für Weltraumtrümmer bei der ESA

Knall im All

Über Nordsibirien kreuzten sich die Bahnen der beiden Satelliten.

Eine ziemlich spektakuläre Kollision im Weltall ereignete sich im Februar 2009. In einer Höhe von knapp 800 Kilometern stieß der amerikanische Kommunikationssatellit Iridium 33 mit dem russischen Aufklärungssatelliten Kosmos 2251 zusammen. Die Aufprallgeschwindigkeit lag bei fast zwölf Kilometern pro Sekunde.

100.000 kleine Teilchen

Die beim Zusammenprall freigesetzte Energie entsprach ungefähr zehn Tonnen TNT-Sprengstoff. Kein Wunder, dass von den Satelliten nicht viel übrig blieb: Von den Trümmern hatten schätzungsweise 100.000 Teile eine Größe von einem Zentimeter oder mehr. Problematisch ist aber nicht nur die Zahl der Fragmente, sondern auch die Höhe ihrer Umlaufbahn: Rund hundert Jahre werden die Bruchstücke um die Erde kreisen, bevor sie in der Atmosphäre verglühen.

Satelliten zwischen Schrott

Zwei Jahre zuvor zerschoss China mit Absicht einen ausgedienten Satelliten mit einer Rakete. Die Folge: mehr als 3.000 größere Bruchstücke im All. Die Internationale Raumstation ISS muss jedes Jahr Ausweichmanöver fliegen, weil ihr solche Trümmer gefährlich nahe kommen.

Weltraumschrott im Visier Im Visier der USA

Deutsche Genauigkeit

Schrott weglasern

... oder einfangen Im Visier der USA Das amerikanische Space-Surveillance Network (US SSN) ortet Objekte mit einer Größe ab zehn Zentimetern. Im Januar 2014 meldete es rund 16.700 Objekte, davon knapp 9.500 Bruchstücke. Bevor China seinen Satelliten zerschoss, waren es nur knapp 4.700. "Man geht davon aus, dass die Amerikaner eigentlich rund 22.000 Objekte detektieren", sagt Manuel Metz vom deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sie würden allerdings keine eigenen militärischen Objekte angeben und auch solche nicht, die man nicht zuordnen kann.

Wolfgang Riede vom DLR in Stuttgart meint, dass man über zehntausende kleinerer Teilchen gar nichts wisse. Zwar warnt das US SSN auf Basis seiner Daten regelmäßig vor Zusammenstößen. "Die Angaben sind allerdings relativ ungenau", meint Riede. Deutsche Genauigkeit Mit seinem Team will Wolfgang Riede diese Lücke schließen: Von der Schwäbischen Sternwarte in Stuttgart aus arbeitet er an einer genaueren Vermessung der Flugbahnen des Weltraumschrotts. Dafür nutzen die Schwaben die passiv-optische Dektektion: Während der Dämmerungsphasen morgens und abends, wenn das Sonnenlicht die Objekte vor dem dunklen Himmel anstrahlt, verfolgt ein Teleskop ihre Route. Anhand der Sterne erkennt ein Computerprogramm dann ihre genaue Position. "Wir haben von Stuttgart aus schon 30 Zentimeter große Objekte gesehen", berichtet Riede. Noch präziser sollen die Ergebnisse mithilfe eines Lasers werden, der die Partikel anstrahlt. Erste Tests waren schon erfolgreich. Das Ziel von Wolfgang Riede und seinem Team ist es, Entfernungen mit einer Genauigkeit von etwa einem Meter zu messen und die Flugbahnen in 1.000 Kilometern Entfernung auf fünf Meter genau zu ermitteln. Schrott weglasern Irgendwann will das DLR-Team den Weltraumschrott sogar per Hochleistungslaser eliminieren: Die Geschwindigkeit der Objekte könnte mit der Kraft des Lasers so stark verringert werden, dass die angestrahlten Teile in die Erdatmosphäre sinken, wo sie dann verglühen. Derart starke Laser brauchen allerdings laut Riede ein eigenes kleines Kraftwerk. Wolfgang Riede vom DLR ist überzeugt: "Wir haben die Chance, mit dem Laser eine Vorreiterrolle zu spielen." Weltraumschrott kontrolliert zum Absturz zu bringen, ist aber nur eine Idee von vielen. ... oder einfangen Fangnetz für Weltraumschrott Eine andere Idee wäre es, die Überreste von anderen Satelliten per Greifarm oder Netzen aufsammeln zu lassen. Welche Ansätze letztlich am meisten Erfolg versprechen, das sei heute noch nicht zu beantworten, sagt Rodrigo da Costa, Leiter der Abteilung für Zukunftsprojekte und orbitale Systeme beim Satellitenbauer Astrium. Auf die Frage, ob sich auch die Hersteller zu spät Gedanken über den zurückbleibenden Schrott gemacht haben, antwortet er: "Wir sind erst am Anfang der Raumfahrt." Erst seit zwanzig Jahren gehe es um die tatsächliche Nutzung für Bürger. Jetzt sei also "genau der richtige Zeitpunkt".

Antenne abrasiert

1995 wurde der Satellit Cerise von Weltraumschrott getroffen.

Schon ein einziges Stück Weltraumschrott kann verheerende Folgen haben. 1985 hatte eine Ariane-Rakete einen Satelliten in den Weltraum transportiert. Dabei war die oberste Stufe der Rakete explodiert. Zehn Jahre später prallte ein Bruchstück dieser Rakete mit 50.000 Kilometern pro Stunde auf den französischen Spionagesatelliten Cerise. Ein wichtiger Ausleger zur Lagestabilisierung wurde dabei abgerissen. Der Bodenkontrolle gelang es gerade noch, den trudelnden Satelliten in der Umlaufbahn zu halten.

Ringe der Gefahr

Seit 1957, als der erste Satellit Sputnik startete, hat es rund 200 nachgewiesene Explosionen und Kollisionen im Weltraum gegeben. Übrig geblieben sind davon über 700.000 Objekte, die größer als ein Zentimeter sind. Immerhin rund 13.000 messen mehr als fünf Zentimeter. Experten gehen zudem davon aus, dass 170 Millionen Objekte herumschwirren, die größer als einen Millimeter sind.

Simulation eines Zusammenstoßes in der geostationären Umlaufbahn.

Die Bruchstücke sind allerdings recht unterschiedlich verteilt: Die meisten umkreisen die Erde mit einem Abstand von 800 bis 1.000 Kilometern. Viele Teile sind auch in einer Höhe von 1.400 Kilometern. Dann gibt es eine große Lücke. Zahlreiche Objekte sind wieder in der Zone von rund 20.000 Kilometern Abstand zur Erde zu finden: Dort befinden sich die Navigationssatelliten. Eine große Zahl von Trümmerstücken gibt es schließlich in einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern. Dort gefährden sie Satelliten, die sich in einer sogenannten geostationären Umlaufbahn befinden. Das heißt, von der Erde aus gesehen scheinen sie still zu stehen. Satelliten in dieser Höhe sind unter anderem für die Übertragung von Fernseh- und Radioprogrammen sowie von Telefongesprächen und Daten zuständig.

Wenn Trümmer Trümmer treffen - der Kessler-Effekt

Zwei Tage nach der Kollision sind die Trümmer schon weit verteilt.

In den Umlaufbahnen weit draußen ist zwar viel Platz. Dafür häuft sich hier aber der Schrott: Die Erdanziehung ist zu schwach um dafür zu sorgen, dass die Trümmerstücke in die Atmosphäre stürzen und verglühen. Daher droht irgendwann eine Kettenreaktion: Wenn zwei Satelliten kollidieren, stoßen deren Fragmente mit anderen Satelliten zusammen und produzieren noch mehr Bruchstücke. Schließlich stoßen Kollisionsobjekte mit Kollisionsobjekten zusammen und die Situation gerät völlig außer Kontrolle.

Ausgediente Satelliten sollen nach einer internationalen Regelung in eine sogenannte "Friedhofsbahn" geschickt werden. Sie liegt etwa 300 Kilometer oberhalb der geostationären Umlaufbahn. Defekte Satelliten aus tiefer liegenden Umlaufbahnen sollen nach Willen der UNO hingegen möglichst wieder zur Erde zurückkehren - und zwar so, dass sie nirgendwo Schaden anrichten.

Richtlinien für die Raumfahrt Richtlinien des IADC Damit die Verschmutzung im All nicht außer Kontrolle gerät, soll weiterer Abfall der Raumfahrt-Industrie im All vermieden werden. Das Inter Agency Space Debris Coordination Committee, kurz IADC, dem neben der NASA und der ESA auch noch zehn weitere Raumfahrtagenturen angehören, hat dazu Richtlinien veröffentlicht. Hier eine Auswahl. Abfall vermeiden Raumfahrzeuge sollen während ihrer Missionen möglichst wenig Abfall abwerfen. Zum Beispiel werden Abdeckklappen, Adapter und Sprengbolzen nicht mehr einfach abgetrennt. Explosionen vermeiden Während und nach Ende ihrer Mission sollten Raumfahrzeuge nicht explodieren - weder planmäßig noch versehentlich. Treibstofftanks und Batterien vollständig zu leeren, verringert das Risiko. Verglühen in geringer Höhe Falls Selbstzerstörungs-Mechanismen getestet oder Satelliten absichtlich zerschossen werden, geschieht dies auf einer geringen Höhe, so dass die Bruchstücke schnell in der Atmosphäre verglühen. Friedhofsbahn Haben Satelliten ausgedient, werden sie auf eine "Friedhofsbahn" gebracht, wo sie für andere Raumfahrzeuge keine Gefahr darstellen. Zum Verglühen absenken Alternativ werden Satelliten und Raketenoberstufen so weit abgesenkt, dass sie entweder gleich oder innerhalb von 25 Jahren in der Atmosphäre verglühen. Daten verfügbar machen Zusammenstöße können vermieden werden, wenn die dafür notwendigen Daten etwa zu Flugbahnen verfügbar sind.