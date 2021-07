Erderwärmung Weltraumschrott im Klimawandel

Kohlendioxid (CO2) findet sich in der gesamten Atmosphäre - doch je nachdem, in welcher Höhe es sich befindet, hat es unterschiedliche Wirkungen auf die Erderwärmung. Und das betrifft kurioserweise auch den Weltraumschrott aus ausgemusterten Satelliten oder anderen Teilen, die durch die Raumfahrt in die Umlaufbahn der Erde gelangt sind.

Kohlendioxid kann wärmen und kühlen

Die unterste Schicht unserer Atmosphäre heißt Troposphäre. Sie reicht bis in Höhen von rund 15 Kilometern hinauf. Dort passiert das, was unter "Treibhauseffekt" bekannt ist. Treibhausgase wie CO2 nehmen die Infrarot-Wärmestrahlung der Erdoberfläche auf und erwärmen so die Luft. Je mehr Treibhausgase in dieser Luftschicht sind, desto besser funktioniert das, die Wärme wird in der Troposphäre quasi festgehalten. Zwar kann CO2 auch Wärmestrahlung abgeben, doch der Effekt der warmen Erdoberfläche überwiegt.