Erster Weltbienentag am 20. Mai Bienen unentbehrlich für Ökosystem und Wirtschaft

Bienen als Thema aktueller denn je

Wie groß die Angst davor ist, die Bienen könnten aussterben, zeigt sich derzeit in einer hitzigen öffentlichen Diskussion und zahlreichen Aktionen, in denen es um Bienen geht: So machte ein Discounter in Hannover mit einer "Bienen-Aktion" auf sich aufmerksam: Um auf die Auswirkungen des Insekten- und Bienensterbens hinzuweisen, räumten die Mitarbeiter in der Nacht auf den 14. Mai 2018 unangekündigt 60 Prozent aller Produkte vom Apfel bis zur Baumwollsocke aus den Regalen. Alle diese Produkte seien direkt oder indirekt von Insektenbestäubung abhängig, so das Unternehmen. Auf Schildern in dem über die Hälfte leeren Supermarkt stand: "Biene weg. Regal leer."