ExoMars-Mission Europas neue Pläne zum Mars in den Sternen

Eigentlich sollte es im September 2022 losgehen: Dann sollte der ExoMars-Rover gen Roten Planeten starten. Doch nun gab die ESA bekannt: Ein Start in diesem Jahr sei "sehr unwahrscheinlich". Der Grund: Die ExoMars-Mission ist eine Kooperation der ESA mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Europa hat zwar den Rover "Rosalind Franklin" gebaut. Aber starten sollte die Mission an Bord einer russischen Proton-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus. Und auch die Landeplattform für den Rover hat Russland gebaut.

Die Sanktionen der ESA-Mitgliedsstaaten aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine hat die ESA zu dieser Nachricht Ende Februar 2022 veranlasst. Derzeit steht noch offen, was das konkret für die Zukunft der ExoMars bedeutet. Klar ist: Startet ExoMars nicht in diesem Jahr, öffnet sich das nächste Startfenster zum Mars erst im Jahr 2024.

Eine mehrteilige Mission zum Mars

Die ExoMars-Mission ist eine mehrteilige Mission, die Europas Raumfahrtbehörde ESA zusammen mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos bestreitet. Ihr erster Teil startete am 14. März 2016 zum Mars: der Trace Gas Orbiter (TGO). Im Oktober 2016 kam die Sonde nach siebenmonatiger Reise bei unserem Nachbarplaneten an und umkreist ihn seither, um ihn zu erforschen.

Teil 1: der Trace Gas Orbiter und leider kein Lander

Das Modul war mit verschiedenen Messsensoren ausgestattet: Drei sogenannte COMARS-Sensoren (Combined Aerothermal and Radiometer Sensor) waren zum Beispiel dazu da, die Temperaturverteilung im Luftstrom an verschiedenen Stellen des Moduls sowie den Druck während des Eintritts in die Marsatmosphäre zu messen. Schiaparelli sollte während seiner Reise zum Boden Daten und wertvolle Erfahrungswerte sammeln für die zweite Etappe von ExoMars.

Nach dem Überschallflug, etwa in sieben Kilometer Höhe, ging ein Fallschirm mit einem Durchmesser von zwölf Metern auf. Laut Plan sollte sich Schiaparelli einen Kilometer über dem Marsstaub vom Schirm befreien und seine Bremstriebwerke nutzen. Den Aufprall am Ende sollte eine Art Airbag lindern. "Alles muss mit Millisekunden-genauer Präzision funktionieren. Und unsere Einflussmöglichkeiten sind gleich null. Deswegen sprechen die Amerikaner bei diesen Manövern von den sieben Minuten des Schreckens. In unserem Fall sind es sechs Minuten." Jorge Vago, ESA

Es sollte eigentlich das Herzstück der ersten ExoMars-Mission der europäischen Raumfahrt sein: das Landegerät Schiaparelli. Am 19. Oktober 2016 wurde es zur Landung auf dem Mars ausgesetzt - und stürzte offenbar in freiem Fall auf die Oberfläche des roten Planeten. Es blieb: Ein großer schwarzer Fleck.

Zweite Etappe von ExoMars: ein Rover

Von Anfang an war geplant, dass in einem zweiten Teil der ExoMars-Mission ein Rover auf den Mars geschickt wird. Es wird übrigens eine "Roverin" sein, die für Europa über den Mars rollt: Das Landegerät wurde Rosalind Franklin getauft, zu Ehren der britischen Biochemikerin, die an der Erforschung der DNA-Doppelhelix wesentlich beteiligt war.

Verschiedene Instrumente zeigen uns den Mars

Mars-Foto des TGO

Um die Marsoberfläche genauer unter die Lupe zu nehmen, hat der Orbiter TGO zum Beispiel das Stereokamera-System CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) an Bord. Es hat eine Auflösung von fünf Metern pro Pixel und kann Farb- und 3D-Aufnahmen machen. Mit dem NOMAD-Spektrometer (Nadir and Occultation for Mars Discovery) und dem Infrarotinstrument ACS (Atmospheric Chemistry Suite) können Spurengase wie Methan in der Atmosphäre ausfindig gemacht werden. Der Neutronendetektor FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector) kann Wasserstoff auch unter der Marsoberfläche aufspüren. Mit seiner Hilfe soll eine Wassereis-Karte vom Mars entstehen.