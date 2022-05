20 Jahre Internationale Raumstation ISS Schwereloser Koloss im All

Vor mehr als zwanzig Jahren brachte eine russische Rakete das erste Modul der Internationalen Raumstation ins All. Heute ist die ISS rund 450 Tonnen schwer und so groß wie ein Fußballfeld. Doch die ISS ist in die Jahre gekommen. Ihre Zukunft ist ungewiss.

Zarja (Morgenröte) hieß das Fracht- und Antriebsmodul, das eine russische Proton-Rakete am 20. November 1998 in den Erdorbit transportierte. Es war das erste Segment der Internationalen Raumstation ISS. Zwei Wochen später folgte ihm der erste Verbindungsknoten namens Unity an Bord eines Space-Shuttles ins All. Mehr als ein Jahrzehnt später, im Mai 2011, wurde verkündet: Das Hightech-Labor im All ist offiziell fertiggestellt.

Raumstation bleibt bis mindestens 2024 im Orbit

Die Internationale Raumstation ISS rast mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde.

Seit dem Jahr 2000 leben und arbeiten Raumfahrer dort in der Schwerelosigkeit. Mindestens bis 2024 wollen die an der ISS beteiligten Nationen die Raumstation weiter betreiben. Wie es danach weitergeht, ist allerdings ungewiss. Die russische Weltraumagentur Roskosmos plant (Stand: Mai 2020), ihre Module abzubauen und eventuell für eine neue Raumstation zu verwenden. Die Regierung der USA hingegen prüft, ob sich der Betrieb des NASA-Teils privatisieren lässt. Gemeinsam mit privaten Unternehmen wie SpaceX könnten Weltraumtouristen zur ISS fliegen. Immer wieder wird aber auch eine Verlängerung des ISS-Betriebs bis 2030 diskutiert.

Kostspieliges Projekt im All

Bis 2024 werden noch etliche Raumfahrer die Internationale Raumstation besuchen können, die den deutschen Astronauten Alexander Gerst in Begeisterung versetzte.

"Die komplexeste, wertvollste & unwahrscheinlichste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat - zum Wohle aller. Wenn wir über Kontinente hinweg so zusammenarbeiten können, dann können wir noch viel mehr zusammen erreichen. Wir müssen es nur versuchen." Alexander Gerst via Twitter am 5. November 2018 von der ISS

Wertvoll ist die ISS auf jeden Fall - schon im materiellen Sinne: Die Schätzungen, wie viel der Betrieb der Raumstation insgesamt kostet, liegen bei weit über 100 Milliarden US-Dollar. Exakte Zahlen zu den Ausgaben gibt es nicht. Mehr als drei Milliarden Dollar sollen allein die USA jedes Jahr für den Betrieb zahlen.

Mit der ISS in 90 Minuten um die Welt

Wann ist die Raumstation zu sehen? Am besten ist die ISS am Himmel zu sehen, wenn es Nacht ist, die Raumstation aber von der Sonne angestrahlt wird. Wann das der Fall ist, ist auf folgenden Web-Seiten zu erfahren. <!-- --> Live die ISS sehen! [dlr.de]

<!-- --> Sichtbarkeit der ISS [calsky.com]

Die ISS umrundet in rund 400 Kilometern Höhe mit einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern in der Stunde die Erde - alle 90 Minuten einmal. Bei klarem Wetter ist der fliegende 450-Tonnen-Koloss nachts mit bloßem Auge zu sehen. Seit dem 2. November 2000 ist die Forschungsinsel permanent besetzt. Anfangs waren immer drei Raumfahrer an Bord, seit 2009 können sechs Personen gleichzeitig die ISS bewohnen. Auch deutsche Astronauten zählten schon zur Besatzung.

Weltraum-WG mit stetig wechselnder Besatzung

Als erster Deutscher reiste 2006 der Astronaut Thomas Reiter zur ISS. Hans Schlegel machte im Jahr 2008 nur eine Stippvisite im All, als Europas Foschungsmodul Columbus zur ISS gebracht wurde. Am 28. Mai 2014 brachte eine Sojus-Rakete Alexander Gerst als dritten deutschen Astronaut zur ISS. Wie Reiter lebte und arbeite er ein halbes Jahr auf der Raumstation. Im Juni 2018 flog Gerst erneut für rund sechs Monate dorthin.

Die ISS und ihre Vorgänger

















Vorheriges Bild Nächstes Bild 19. April 1971: Die erste Raumstation hebt ab Die Sowjetunion schickt mit Saljut 1 die erste Raumstation ins All. Im Rahmen der Mission Sojus 11 leben und arbeiten zum ersten Mal Menschen längere Zeit im All: 23 Tage lang bleibt die dreiköpfige Besatzung auf der Raumstation. Sie forscht zum Beispiel mit einem Spektrometer oder hält - streng geheim - Ausschau nach Raketenstarts. Die Raumstation Saljut 1 ist für drei Monate ausgelegt, doch die erste Besatzung bleibt die einzige. Bei der Rückkehr der Sojus-Kapsel verunglücken die Kosmonauten tödlich.

Die ISS ist alles andere als eine schwebende Traumherberge. Bei mäßiger Luft und bescheidenem Essen lebt die außerirdische Wohngemeinschaft fast ohne Privatsphäre zwischen Computern und Kabeln.

Der Aufbau der ISS hat viele Milliarden gekostet. Auch der Unterhalt der Raumstation ist teuer. Neben den USA und Russland sind auch Japan und Kanada an der ISS beteiligt. Deutschland ist als Teil der europäischen Raumfahrtagentur ESA mit an Bord.

US-Astronauten wollen ISS nicht im Stich lassen

Die Fackel der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi war im All. Seit den Anfängen 1998 gab es auf der Station weit mehr als 200 Außeneinsätze, sogar mit Olympia-Fackel, sowie Hunderte von Experimenten. Theoretisch wäre es denkbar, dass Astronauten die Versuchsanordnungen an Bord der ISS nur vorbereiten und nach einigen Monaten wieder abholen, um sie auf der Erde auszuwerten. Das wäre deutlich kostengünstiger. Doch US-Astronauten machten wiederholt deutlich, dass sie ihr Domizil im All nur äußerst ungern unbewohnt zurücklassen würden. Immer wieder seien Probleme bei den Experimenten aufgetreten, die nur von Astronauten an Bord gelöst werden könnten.

Die Raumstation ISS über der Erde Die politische Wirkung der ISS



Ein Aspekt der ISS lässt sich aber nicht in Zahlen wiedergeben: Die Raumstation ist das Ergebnis einer gewaltigen, gemeinsamen Anstrengung vieler Nationen zusammen. Geplant wurde sie bereits in den 1980er-Jahren, als gemeinsames Projekt von West und Ost, als politisches Signal zu Zeiten des Kalten Krieges.

"Im Weltall haben sich Kosomonauten und Astronauten die Hand gegeben und zusammen auf unseren Planeten runtergeschaut, auf dem man auch keine Grenzlinien sieht." Alexander Gerst im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk

Das Hinunterschauen auf unseren Planeten aus der Perspektive zeigt aber noch etwas anderes:

"Der Blick auf unseren wunderschönen Planeten, das Erkennen dieser dünnen Schicht von Atmosphäre, regt wohl jeden Besucher auf der ISS zum Nachdenken darüber an, wie wir auf der Erde miteinander umgehen - und wie wir mit den vorhandenen Ressourcen umgehen." Thomas Reiter, Koordinator internationale Agenturen und Berater des ESA-Generaldirektors

Einsatzbereit bis 2028